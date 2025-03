Quatro meses após enchentes em Valência, chuvas torrenciais atingem a Espanha

MADRID (Reuters) - Chuvas torrenciais nesta quinta-feira causaram enchentes que arrastaram carros na Espanha nesta quinta-feira, levando autoridades a esvaziar escolas e fechar vias no leste do país, quatro meses depois de inundações em Valência terem matado mais de 220 pessoas. A agência meteorológica estatal Aemet emitiu alertas laranja para algumas regiões de Múrcia, Valência e Catalunha, na costa mediterrânea, com autoridades pedindo para que as pessoas ficassem em locais fechados. Os espanhóis ainda se recuperam das chuvas que pegaram as autoridades desprevenidas no ano passado e causaram o maior desastre natural do país em décadas. Muitos culparam as autoridades regionais e nacionais por terem demorado a alertar a população sobre o perigo. Imagens de uma emissora de televisão local mostraram carros sendo arrastados pelo rio Lorca, em Múrcia. Uma mulher precisou ser resgatada de um veículo por um bombeiro local, informou a emissora La 7. Outro homem foi resgatado de sua horta com um trator, informou a La Sexta. Fernando Lopez Miras, presidente da região de Múrcia, no sudeste da Espanha, disse que não houve vítimas nesta quinta-feira, embora uma pessoa tenha morrido ao ser arrastada por uma ravina inundada no início da semana. "Não havia nada que indicasse que iria chover como está chovendo", disse Lopez Miras ao La Sexta. "A cada dia as ravinas estão acumulando mais água e há mais ruas inundadas. A água não vai parar, e os alertas da Aemet não previram que isso seria tão prolongado." A Aemet disse que, em algumas regiões, choveu 120 mm de água em 12 horas. Algumas estações meteorológicas registraram mais chuva em março do que normalmente seria esperado em toda a temporada de primavera. A agência disse que uma nova frente climática vinda do oeste manterá as chuvas em todo o país até o fim de semana. (Reportagem de Charlie Devereux)