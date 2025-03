Putin nomeia diplomata veterano Darchiev como novo embaixador russo nos EUA

MOSCOU (Reuters) - O presidente da Rússia, Vladimir Putin, nomeou Alexander Darchiev, um diplomata veterano conhecido no passado por denúncias públicas contra o Ocidente, como embaixador nos Estados Unidos nesta quinta-feira para liderar uma reaproximação que surpreendeu a Ucrânia e os países europeus.

O Ministério das Relações Exteriores da Rússia disse na semana passada que Washington havia dado sinal verde em uma reunião entre autoridades russas e norte-americanas na Turquia para nomear Darchiev, que agora atua como chefe do departamento do ministério para a América do Norte.

A reunião de seis horas em Istambul na última quinta-feira, na qual as delegações trabalharam para tentar restaurar o funcionamento normal de suas embaixadas após anos de expulsões, foi o mais recente sinal de uma aproximação entre os dois países.

O presidente dos EUA, Donald Trump, alterou a política anterior sobre a guerra na Ucrânia, abrindo conversações bilaterais com Moscou e interrompendo a ajuda militar a Kiev depois de entrar em conflito com o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelenskiy, na Casa Branca na semana passada.

A Rússia não tem embaixador em Washington desde outubro passado, quando o enviado anterior, Anatoly Antonov, deixou seu cargo.

Darchiev, de 64 anos, teve dois longos períodos na embaixada da Rússia em Washington e foi embaixador no Canadá de 2014 a 2021. Como outros diplomatas russos de alto escalão, ele ficou conhecido nos últimos anos por fortes denúncias públicas contra os Estados Unidos e o Ocidente.

"Aparentemente, Washington precisará de tempo para se acostumar com o fato de que sua hegemonia está no passado e terá de contar com os interesses nacionais da Rússia, que tem sua própria esfera de influência e responsabilidade", disse ele à Interfax em março de 2022.

Em um livro de memórias, John J. Sullivan, embaixador dos EUA na Rússia sob o comando do então presidente Joe Biden, descreveu Darchiev ficando "visivelmente furioso" durante uma reunião no Ministério das Relações Exteriores em Moscou, por causa de comentários de Biden, que chamou Putin de criminoso de guerra.

"Quando terminei, ele começou a gritar comigo em um discurso profano dizendo que eu não deveria entrar no ministério com uma atitude tão beligerante", escreveu Sullivan. Sullivan se recusou a fazer mais comentários sobre os eventos quando contatado pela Reuters, e a Reuters não conseguiu entrar em contato com Darchiev para saber sua versão da história.

(Reportagem da Reuters)