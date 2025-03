PlayStation VR2 fica R$ 900 mais barato; vale a pena comprar agora?

Dois anos após o lançamento da última geração do headset de realidade virtual, a PlayStation baixou o preço do PS VR2 para R$ 3.499,90 —R$ 900 mais barato. A empresa também reduziu o preço do pack com o dispositivo e uma edição digital do jogo "Horizon: Call of the Mountain".

Em comparação à primeira geração, o VR2 trouxe mais resolução nos gráficos e uma novidade que permitiu ainda mais controle durante os jogos: as manoplas. Na época do lançamento, o Guia de Compras UOL testou as funções do PS VR2 e jogos compatíveis com a tecnologia de realidade virtual. Confira as impressões a seguir:

O que tem de bom no PlayStation VR2?

Comparando o PS VR2 com seu antecessor, suas principais novidades são:

Lentes Oled com resolução maior, de 2.000 x 2.040 por olho (no anterior era 960 x 1.080)

Separação das lentes ajustável

Campo de visão maior, de aproximadamente 110º

Câmeras integradas (dispensa o uso de câmera externa para rastrear movimentos)

Capacidade de rastrear os movimentos dos olhos

Sistema de vibração no headset

Conexão por cabo USB-C diretamente no console, sem a necessidade de uma unidade de processamento adicional. Ele serve para carregar as duas manoplas que acompanham o "capacete" e servem como controles

PlayStation VR2 Imagem: Rodrigo Lara

Resolução maior faz diferença

Durante o teste, foi perceptível que o PS VR2 é muito prático, tanto na hora de conectá-lo ao videogame quanto em seu uso em si.

A resolução maior faz diferença, especialmente em games que se apoiam em gráficos realistas, como o Horizon Call of the Mountain. O mesmo vale para a detecção de movimentos de cabeça, olhos e mãos, extremamente naturais e precisos.

Outro ganho são as manoplas de controle, cuja disposição de comandos emula um controle convencional de PS5. É uma solução muito melhor do que os bastões PS Move usados na geração anterior do headset.

Detalhe da manopla (controle) do dispositivo de realidade virtual Imagem: Rodrigo Lara

Pontos de atenção

Precisa estar conectado a um PS5. Vale ressaltar que o VR2 é um acessório do PlayStation 5 e não um novo console, ou seja, não vai funcionar sem estar conectado ao videogame.

Configuração um pouco demorada. É algo inerente à tecnologia, já que é necessário ajustar parâmetros que vão da posição correta do aparelho na cabeça do usuário, qual será a área de jogo —o que evita que você esbarre e derrube objetos pela casa—, o foco das lentes e em qual posição você vai jogar (em pé ou sentado).

Não é prático de compartilhar. Dividir sessões de jogo com outras pessoas não é tão prático quanto simplesmente passar o controle, já que diversos ajustes são do tipo "pessoais e intransferíveis".

Cansa a visão. Após cerca de uma hora de jogo, foi possível perceber uma sensação de cansaço visual. Pode ser apenas uma questão de se acostumar, mas a impressão que fica é que jogar com o PS VR2 cansa mais do que fazer isso de maneira mais tradicional —e isso tende a valer para qualquer óculos de realidade virtual.

Detalhe dos óculos de realidade virtual do PlayStation Imagem: Rodrigo Lara

Jogando 'Horizon Call of the Mountain'

De nada adiantaria avanços técnicos se não houvesse jogos que permitissem aproveitar essas melhorias. O Guia de Compras UOL teve a oportunidade de testar alguns jogos. "Horizon Call of the Mountain" é ótimo tanto pelo visual de tirar o fôlego quanto pelo uso das funcionalidades do PS VR2.

Ambientado no universo da franquia pós-apocalíptica de "Horizon Zero Dawn", os jogadores no novo game de ação encaram situações que envolvem escaladas e confrontos com as máquinas que dominaram o mundo.

Subir escarpas envolve movimentar os braços de forma a segurar em pequenas beiradas e, sem exageros, pode deixar as pessoas mais sensíveis à altura um tanto inseguras, mesmo que elas estejam sentadas no sofá da sala.

O combate também funciona muito bem e, uma vez que já haja familiaridade com os comandos, todas as ações se tornam fluidas e naturais, sem exigir que os jogadores parem e pensem nos comandos. Para um game de ação que, por natureza, envolve situações mais complexas, é uma qualidade e tanto.

Jogando 'Gran Tursimo7'

Outro game testado foi "Gran Turismo 7", que ganhou suporte do acessório do PlayStation 5. A experiência de pilotar centenas de carros por circuitos (reais e fictícios) é fantástica.

Todo o interior dos veículos é reproduzido de maneira que você se sinta realmente no comando dos carros. Isso inclui uma excelente sensação de velocidade, melhor controle da distância em relação aos competidores e uma imersão sem precedentes nos jogos da série.

Essa sensação é tamanha que, dependendo o circuito, você sente um frio na barriga em descidas mais íngremes e até batidas tendem a causar um certo desconforto. Foi uma experiência única.

Vale a pena?

O nível de imersão que o acessório proporciona, juntamente com o alto nível tecnológico e seus controles precisos representam um avanço enorme. Quem tiver condições e disposição para gastar terá acesso a uma das melhores experiências com realidade virtual.

O grande porém do VR2 sempre foi o preço, que era mais caro que o próprio console PS5. Com essa redução no preço, a compra se torna mais viável para o público que deseja elevar a imersão nos games.

Quer saber mais sobre eletrônicos, produtos de casa, de beleza e achadinhos do momento? Fique de olho na nossa curadoria de ofertas: no Monitor de Ofertas UOL, no nosso Canal do WhatsApp e nos vídeos do TikTok (@guiadecompras_uol).

