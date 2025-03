Preços de todos os combustíveis subiram em fevereiro ante janeiro, diz pesquisa

Os preços de todos os combustíveis registraram alta em fevereiro, na comparação com o mês anterior, segundo o Panorama Veloe de Indicadores de Mobilidade, desenvolvido em parceria com a Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (Fipe). O destaque foi o diesel, que ficou 4,6% mais caro nos postos de abastecimento, após o aumento de 6% aplicado pela Petrobras nas suas refinarias a partir de 1º de fevereiro.

Em seguida, o etanol teve alta de 3,9%; a gasolina comum, um aumento de 2,9%, e a aditivada de 2,8%. O Gás Natural Veicular (GNV) ficou praticamente estável na comparação, com alta de 0,1%.

No acumulado do primeiro bimestre de 2025, os combustíveis que mais encareceram foram o etanol hidratado (+6,6%), diesel comum (+5,2%) e diesel S-10 (+5,1%), informou o Veloe, um hub de mobilidade e gestão de frota.

Se levados em conta os últimos 12 meses, o destaque de alta ficou com o etanol hidratado, que subiu 22,1%. Já o preço médio nacional da gasolina comum, que concorre com o biocombustível, teve alta 10,3% na mesma comparação.

Preços

O preço médio nacional da gasolina comum foi de R$ 6,434 por litro, sendo que as regiões Norte e Nordeste registraram os maiores valores, de R$ 6,869 e R$ 6,511, respectivamente. Os menores preços foram encontrados nos postos de abastecimento do Sudeste, de R$ 6,274, e do Sul, R$ 6,434.

Já o diesel S-10 teve preço médio de R$ 6,533 por litro, com os maiores preços no Norte, de R$ 6,827, e no Centro-Oeste, de R$ 6,676.

Flex

De acordo com o Indicador de Custo-Benefício Flex, que mede a vantagem em abastecer com gasolina ou etanol, em fevereiro o preço médio do etanol correspondeu a 72,2% do valor cobrado pela mesma quantidade de gasolina, na média dos estados.

"O patamar acima de 70% favorece a vantagem de preço do etanol sobre a gasolina, tornando o abastecimento com gasolina melhor em termos de custo-benefício. No entanto, as variações de preço por região mostram um cenário um pouco mais favorável para o etanol em estados como São Paulo, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul", informou o Veloe.