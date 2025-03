Parlamento alemão debaterá planos de reforma da dívida a partir de 13 de março, dizem fontes

BERLIM (Reuters) - A câmara baixa do Parlamento da Alemanha debaterá um aumento nos gastos com infraestrutura e mudanças radicais nas regras de empréstimos estatais para aumentar o financiamento da defesa a partir de 13 de março, disseram duas fontes parlamentares à Reuters nesta quinta-feira.

A câmara baixa do Bundestag votará as reformas em 18 de março, acrescentaram as fontes.

Os conservadores e o Partido Social-Democrata (SPD), de centro-esquerda, em negociações para formar um governo após uma eleição no mês passado, precisarão de uma maioria parlamentar de dois terços para aprovar seus planos de reforma do freio da dívida e criar um fundo de 500 bilhões de euros para infraestrutura.

Os Verdes afirmaram que negociarão com afinco antes de darem o apoio necessário às reformas da dívida, com o objetivo de revitalizar uma economia em dificuldades e gastar mais em defesa.

O Partido Democratas Livres (FDP), pró-empresarial, também apoiará um aumento nos gastos com defesa, mas disse que não apoiará um fundo especial para infraestrutura.

(Reportagem de Holger Hansen)