Panela de pressão Tramontina faz sucesso e está por menos de R$ 185

Com revestimento antiaderente do lado de fora e de dentro, a panela de pressão Vancouver, da marca Tramontina, é um sucesso de vendas e bem avaliada por consumidores. Na Amazon, por exemplo, o produto ganhou a nota média de 4,8 (do total de cinco).

Mas o que será que ela tem de bom? Para começar, o produto tem capacidade de 4,5 litros e 20 cm de diâmetro. Explicamos adiante os principais atributos dessa panela e o que diz quem já comprou. Confira:

O que a Tramontina diz sobre essa panela?

Tem três válvulas de segurança que atuam juntas para aprimorar o cozimento, reduzindo riscos de acidentes;

Conta com acabamento interno e externo antiaderente Starflon T1;

As tampas possuem acabamento externo polido e interno satinado;

Possui cabo de baquelite antitérmico, para dar mais segurança ao manuseio;

Funciona em fogão vitrocerâmico, elétrico e a gás;

Capacidade de 4,5 litros e 20 cm de diâmetro.

O que diz quem a comprou?

O produto conta com mais de 40 mil avaliações, e para 88% dos compradores, o modelo merece nota máxima (5). Confira alguns comentários.

Encantada com a qualidade, beleza e funcionalidade da panela. Achei segura, não gruda e é muito bonita. Atendeu as expectativas.

Érica B.

Ótimo produto. Ele parece ser bem resistente e é antiaderente. Na minha casa já tem dois e esse é o terceiro. Indico muito. É muito lindo.

Allany

Panela maravilhosa. É pesada e cozinha super-rápido. O material é muito bom.

Talita Raquel

Pontos de atenção

Contudo, há reclamações sobre problemas no fechamento da panela, vazamentos e desgaste do revestimento antiaderente.

Boa panela, mas tem que lacrar com carinho. Tampa não veda bem.

Bonifácio Barbosa



É possível utilizar esse produto, porém a eficiência mais adequada é no fogo baixo ou médio. Parece que, se colocar no fogo alto, ocorre uma série de problemas, por exemplo, vazamento de água -- mesmo respeitando o limite máximo de volume.

Francisco

O teflon do produto já começou a dar sinais de desgaste com menos de duas semanas de uso. Usei somente com colher de madeira e de silicone.

Luiz Fernando Oliveira

