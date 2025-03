Ônibus cai em ribanceira e deixa 26 feridos e um morto em São Paulo

Um ônibus que transportava 45 pessoas caiu em uma ribanceira, deixando 26 feridos na madrugada desta quinta-feira (6). O acidente aconteceu por volta das 3h20, no Km 98 da Rodovia Presidente Dutra (BR 116), sentido São Paulo, antes do trevo de Pindamonhangaba.

O ônibus saiu do Rio de Janeiro às 22h com destino a São Paulo. As vítimas foram removidas para hospitais da região. Um adolescente de 13 anos não resistiu e faleceu no hospital.

Notícias relacionadas:

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), aresponsável pelo transporte de passageiros, informou que