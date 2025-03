Ônibus cai em ribanceira na Dutra, mata pelo menos um e deixa 25 feridos

Um adolescente morreu e outras 25 pessoas ficaram feridas após um ônibus de viagem cair de uma altura de sete metros em uma ribanceira na rodovia Dutra na madrugada de hoje.

O que aconteceu

Acidente aconteceu na altura do km 98, em Pindamonhangaba, por volta das 3h30. O ônibus da Viação 1001 saiu do Rio de Janeiro com destino a São Paulo. Não há congestionamento no local e a rodovia está liberada.

As autoridades ainda investigam o que aconteceu com o ônibus. Nenhum outro veículo se envolveu no acidente. Informações preliminares dão conta de que o ônibus estava parado no acostamento por problemas mecânicos quando o solo cedeu. Equipes da CCR, concessionária que administra a via, dos Bombeiros e do Samu estão no local.

Adolescente de 13 anos morreu, segundo o Corpo de Bombeiros. Ele chegou a ser levado a um pronto-socorro, mas não resistiu aos ferimentos. A identidade não foi informada.

Outras 25 pessoas foram resgatadas com ferimentos. Ainda não se sabe o estado de saúde das vítimas. Elas foram socorridas para o Hospital Regional de Taubaté, PS de Pindamonhangaba, Santa Casa de Aparecida e UPA Araretama, informou a Defesa Civil.

Dezenove passageiros não tiveram nenhum ferimento. Eles foram levados até um posto de gasolina na região.

Além do motorista, 44 passageiros estavam a bordo. Em nota, a Viação 1001 afirmou que lamenta profundamente o ocorrido e está à disposição das autoridades para esclarecimentos.