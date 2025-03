Neymar volta a ser convocado para liderar o Brasil contra Colômbia e Argentina

Depois de quase um ano e meio afastado devido a uma lesão, o craque Neymar retornará à seleção brasileira para os jogos de março das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2026, contra a Colômbia de James Rodríguez e a Argentina de Lionel Messi.

O maior artilheiro da história da seleção, de 33 anos, encabeça a lista de convocados de 23 jogadores anunciada pelo técnico Dorival Júnior no Rio de Janeiro para as partidas contra os colombianos no dia 20 de março em Brasília e contra os atuais campeões do mundo cinco dias depois, em Buenos Aires.

"Ninguém precisa falar sobre o que Neymar representa. O momento que ele atravessa é um processo de recuperação. Entendemos, temos consciência disso", disse o treinador durante a entrevista coletiva.

"Mas também entendemos que a capacidade e as qualidades de um jogador como ele acabam por ser condição para superar todas as situações que surgem num jogo", acrescentou.

É a primeira vez que o nome de 'Ney' aparece entre os convocados desde 17 de outubro de 2023, quando sofreu uma grave lesão no joelho esquerdo na derrota por 2 a 0 para o Uruguai, em Montevidéu.

O camisa 10 sofreu uma ruptura no ligamento cruzado anterior e no menisco, que o mantiveram afastado por um ano e afetaram sua passagem pelo Al-Hilal, da Arábia Saudita, onde disputou apenas sete partidas em 17 meses.

Em busca de recuperar a forma física e o ritmo dentro de campo, o atacante rescindiu contrato com o time saudita e voltou em janeiro ao Santos, clube que o revelou e de onde saiu em 2013 para jogar no Barcelona.

- Acertar o rumo -

Embora tenha tido um início de recuperação pouco brilhante, Neymar foi decisivo nos últimos quatro jogos do Peixe.

Ele marcou três gols, um deles olímpico, e deu três assistências para seus companheiros, que no domingo brigarão com o Corinthians do holandês Memphis Depay por uma vaga na final do Campeonato Paulista.

"Quero voltar para a Seleção Brasileira. Ainda tenho algo a conquistar (a Copa do Mundo). Tenho uma missão que, acredito, é a minha última e vou atrás dela de qualquer forma", disse durante sua apresentação como jogador do Santos.

Neymar vai liderar uma Seleção que, sem ele, teve uma jornada difícil nas Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo que Estados Unidos, Canadá e México sediarão em meados do próximo ano.

O Brasil está na quinta posição no torneio que tem dez seleções, com 18 pontos em 12 jogos, uma posição indigna para sua história mas que, no entanto, lhe garante a classificação para o maior evento do futebol mundial faltando seis rodadas para o final da fase classificatória.

Depois de empatar em 1 a 1 nos dois últimos jogos, contra Venezuela e Uruguai, em novembro, a Seleção buscará reconquistar a vitória contra dois adversários muito difíceis: Colômbia (4ª colocada) e Argentina (1ª).

"Não vamos colocar expectativas muito altas (em Neymar), colocando nele toda a responsabilidade por esse retorno. Esperamos ter equilíbrio e consistência nesses dois jogos, que serão muito difíceis", disse Dorival Júnior.

- Ataque poderoso -

Neymar comanda a lista de convocados ao lado de outros nomes de destaque, como os atacantes Vinícius Jr e Rodrygo, do Real Madrid, e Raphinha, do Barcelona.

A seleção canarinho terá mais uma vez a joia ofensiva do Palmeiras, Estêvão, de 17 anos, mas a outra grande novidade é a primeira convocação do lateral-direito do Flamengo, Wesley, de 21 anos, que tem brilhado ultimamente.

--- Lista de convocados do Brasil:

Goleiros: Alisson (Liverpool, ING), Bento (Al-Nassr, KSA), Ederson (Manchester City, ING).

Defensores: Danilo (Flamengo), Gabriel Magalhães (Arsenal, ING), Guilherme Arana (Atlético-MG), Léo Ortiz (Flamengo), Marquinhos (PSG, FRA), Murillo (Nottingham Forest, ING), Vanderson (Monaco, FRA), Wesley (Flamengo).

Meio-campistas: André (Wolverhampton, ING), Bruno Guimarães (Newscastle, ING), Gerson (Flamengo), Joelinton (Newscastle, ING), Matheus Cunha (Wolverhampton, ING), Neymar (Santos).

Atacantes: Estêvão (Palmeiras), João Pedro (Brighton, ING), Raphinha (Barcelona, ESP), Rodrygo (Real Madrid, ESP), Savinho (Manchester City, ING), Vinícius Jr (Real Madrid, ESP).

