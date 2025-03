Nave da SpaceX explode no espaço, lançando novamente chuva de detritos sobre o Caribe

Por Joey Roulette e David Shepardson

(Reuters) - A enorme espaçonave Starship, da SpaceX, explodiu no espaço na quinta-feira, minutos depois de decolar do Texas, levando a FAA, agência de aviação dos Estados Unidos, a interromper o tráfego aéreo em partes da Flórida, no segundo fracasso consecutivo este ano do programa de foguetes para Marte do bilionário Elon Musk.

Diversos vídeos nas mídias sociais mostraram detritos incandescentes atravessando os céus ao entardecer perto do sul da Flórida e das Bahamas, depois que a Starship se desintegrou no espaço pouco depois de começar a girar incontrolavelmente com seus motores desligados, conforme mostrou uma transmissão ao vivo da missão da SpaceX.

O fracasso do oitavo teste da Starship ocorre pouco mais de um mês depois que o sétimo também terminou em uma falha explosiva. Os contratempos consecutivos ocorreram nas fases iniciais da missão, que a SpaceX superou com facilidade anteriormente, um revés para um programa que Musk procurou acelerar este ano.

O sistema de foguetes de 123 metros é fundamental para o plano de Musk de enviar seres humanos a Marte já na virada da década.

A Administração Federal de Aviação (FAA, na sigla em inglês) emitiu brevemente paradas em terra nos aeroportos de Miami, Fort Lauderdale, Palm Beach e Orlando por causa de "detritos de lançamento espacial" A administração disse que havia aberto uma investigação sobre o incidente.

O foguete decolou por volta das 20h30 (horário de Brasília) das amplas instalações de foguetes da SpaceX em Boca Chica, Texas. O booster do primeiro estágio do Super Heavy voou de volta para a Terra conforme planejado e foi agarrado com sucesso no ar por um guindaste da SpaceX.

Mas minutos depois, a transmissão ao vivo da SpaceX mostrou o estágio superior da Starship girando no espaço, enquanto uma visualização dos motores do foguete mostrava vários motores desligados. Em seguida, a empresa disse que havia perdido contato com a nave.

"Infelizmente, isso também aconteceu da última vez, por isso temos alguma prática agora", disse o porta-voz da SpaceX, Dan Huot, na transmissão ao vivo.

Em um comunicado no final da quinta-feira, a SpaceX disse que a Starship passou por um "evento energético" em sua seção de popa, o que resultou na perda de vários motores.

"Isso, por sua vez, levou a uma perda de controle de atitude e, por fim, a uma perda de comunicação com a Starship", disse o comunicado. "O contato final com a Starship ocorreu aproximadamente 9 minutos e 30 segundos após a decolagem."

A SpaceX disse que não havia materiais tóxicos entre os detritos.

A falha da Starship em janeiro terminou aos oito minutos de voo, quando o foguete explodiu, fazendo chover detritos sobre as ilhas do Caribe e causando pequenos danos a um carro nas Ilhas Turks e Caicos.

A FAA, que regulamenta os lançamentos de foguetes privados, disse que sua investigação exigirá que a SpaceX examine a causa da falha e obtenha a aprovação da agência antes que a Starship possa voar novamente.

No mês passado, a FAA aprovou a licença de lançamento da SpaceX para o voo de teste de quinta-feira, enquanto sua investigação sobre a falha anterior da Starship permanecia aberta. Ao fazer isso, a FAA disse que havia analisado o pedido de licença da SpaceX e os primeiros detalhes da investigação do acidente antes de determinar que o oitavo voo da Starship poderia prosseguir.

O objetivo da Starship é fazer quase uma órbita completa ao redor da Terra e reentrar no Oceano Índico para um mergulho, simulando uma sequência de aterrissagem que a SpaceX quer realizar em breve em terra como uma próxima fase importante do desenvolvimento do foguete.