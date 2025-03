Míssil russo atinge cidade natal de Zelensky e mata quatro pessoas

Um míssil russo atingiu um hotel na cidade central ucraniana de Kryvyi Rih na noite de quarta-feira, matando quatro pessoas e ferindo 32, e as equipes de resgate ainda estavam procurando na manhã de quinta-feira por alguém preso nos escombros, disseram autoridades.

Um grupo de voluntários de organizações humanitárias da Ucrânia, dos Estados Unidos e do Reino Unido havia se hospedado no hotel pouco antes do ataque, mas sobreviveu depois de se abrigar rapidamente, disse o presidente Volodymyr Zelensky.

Kryvyi Rih, a cidade natal de Zelensky, tem sido um alvo frequente desde que a Rússia lançou sua invasão em grande escala da Ucrânia há três anos.

"Infelizmente, quatro pessoas foram mortas no ataque", escreveu o presidente no Telegram. "Não devemos parar de pressionar a Rússia para acabar com essa guerra e terror contra a vida."

Os serviços de emergência da Ucrânia disseram que 19 pessoas foram resgatadas do local do hotel.

Eles postaram fotos de equipes abrindo caminho entre os escombros do lado de fora do prédio de cinco andares.

Outras fotos postadas pelo governador regional mostraram o hotel na quinta-feira, não mais em chamas, mas com o último andar destruído e o restante do prédio em ruínas. Ele disse que duas crianças estavam entre os feridos.

Separadamente, os militares da Ucrânia disseram que as forças russas lançaram dois mísseis balísticos - incluindo o que atingiu Kryvyi Rih — e 112 drones contra a Ucrânia durante a noite.

Na cidade de Sumy, no nordeste do país, drones russos atingiram um depósito postal e iniciaram um grande incêndio, matando uma pessoa e queimando as instalações, juntamente com mais de 2.500 pacotes.

Alguns drones atingiram a infraestrutura de energia na região de Odessa, no sul, ferindo duas pessoas, disse o governador.

A DTEK, a maior empresa privada de energia da Ucrânia, afirmou que o ataque na região de Odessa danificou sua quinta instalação em duas semanas.

"A Rússia continua seu terror energético na região de Odessa", disse a DTEK no Telegram.

Moscou tem realizado uma campanha contínua de ataques às instalações de energia ucranianas durante a guerra, causando apagões frequentes em todo o país.