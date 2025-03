Minério de ferro cai em Dalian com peso de tarifas superando promessas de estímulo de Pequim

Por Michele Pek

CINGAPURA (Reuters) - Os preços futuros do minério de ferro caíram nesta quinta-feira, uma vez que preocupações comerciais e notícias de cortes na produção de aço pesaram mais nas negociações do que as medidas adicionais de estímulo para aumentar o consumo na China.

O contrato de maio do minério de ferro mais negociado na Bolsa de Mercadorias de Dalian (DCE) da China fechou em queda de 0,45%, a 773 iuanes (US$106,78) a tonelada.

O minério de ferro de referência de abril na Bolsa de Cingapura subiu 0,49%, para US$100,25 a tonelada.

"Uma guerra comercial seria um desafio para o mercado, uma vez que a perda da demanda impulsionada por exportações na China poderia prejudicar a demanda de minério de ferro", disseram analistas do ANZ.

A China liberou mais estímulos fiscais na quarta-feira, prometendo maiores esforços para apoiar o consumo e amortecer o impacto da escalada da guerra comercial com os Estados Unidos.

Washington dobrou para 20% as tarifas sobre produtos chineses, com o último incremento de 10% aplicado na terça-feira, atraindo a retaliação de Pequim.

Ainda assim, a ênfase renovada de Pequim no consumo não está sendo acompanhada pelas políticas, com as medidas imediatas para impulsionar a demanda das famílias deixando alguns economistas decepcionados.

Enquanto isso, em março, a produção média diária de ferro fundido deve aumentar para cerca de 2,329 milhões de toneladas, disse a corretora Hexun Futures, acrescentando que a demanda pelo material de fabricação de aço se recuperou na China.

Ainda assim, as notícias de cortes na produção de aço intensificaram a pressão de baixa sobre os preços, disse a Hexun.

A China reestruturará sua gigantesca indústria siderúrgica por meio de cortes na produção, embora não tenha anunciado nenhuma meta na mais recente intervenção para lidar com o excesso de capacidade no setor.

(Reportagem de Michele Pek)