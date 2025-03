Méliuz aprova estratégia de investimento envolvendo bitcoin e compra US$4,1 mi

Por Paula Arend Laier

SÃO PAULO (Reuters) - O conselho de administração da Méliuz aprovou a criação de uma nova estratégia de tesouraria, voltada para a aplicação de recursos e realização de investimento em bitcoin, conforme fato relevante da empresa nesta quinta-feira.

Nesse contexto, o colegiado da companhia aprovou a aplicação de até 10% do caixa total da Méliuz na maior moeda digital do mundo, buscando um retorno de longo prazo no referido ativo, bem como solicitou análise para tornar o bitcoin o principal ativo estratégico da sua tesouraria.

A companhia também aprovou a constituição de um comitê estratégico de bitcoin para apoiar a análise da viabilidade da ampliação da estratégia, a operacionalização das compras e apoio na criação de diretrizes e governança específicas e afins para tal assunto.

A Méliuz disse que comprou 45,72 bitcoin por aproximadamente US$4,1 milhões a um preço médio de US$90.296,11 cada.

O conselho também pediu análise detalhada sobre possíveis formas de geração incremental de bitcoin para os acionistas, seja por meio da alocação de caixa, do fluxo de caixa operacional ou de outras iniciativas estratégicas; e avaliação de alterações necessárias em seus documentos societários, políticas e procedimentos internos, incluindo estruturas e política de gerenciamento de riscos para fins de ampliação de limites para tal investimento em bitcoin.

A Méliuz estima ter definições sobre a estratégia em aproximadamente 45 a 60 dias.

O bitcoin atingiu o valor mais baixo desde novembro na semana passada, a US$78.273 em meio a dúvidas sobre a política dos Estados Unidos para o setor, mas nesta semana ensaiava uma recuperação, voltando a ser negociado acima de US$91.000. Mais cedo no ano, porém, chegou a superar US$100.000.