Latam adiciona 1,3 mil voos para alta temporada de julho no Brasil, com nova rota para Aracaju

A Latam programou cerca de 1,3 mil voos extras no Brasil durante a alta temporada do meio de ano, quando comparado à operação regular dos meses anteriores. Os incrementos reforçam rotas de maior demanda e incluem a criação da nova rota sazonal São Paulo/Congonhas-Aracaju.

As frequências adicionais foram programadas para viagens nacionais entre 23 de junho e 10 de agosto.

Como os voos extras, a Latam vai operar 23,1 mil voos domésticos na alta temporada brasileira, para transportar até 4,1 milhões passageiros.

"Essa será uma alta temporada especial, de muitas oportunidades para o turismo nacional, sobretudo no Nordeste", afirma a diretora de Vendas e Marketing da Latam Brasil, Aline Mafra.

De olho na demanda por destinos nordestinos, a capital de Sergipe, Aracaju, receberá uma nova rota sazonal para São Paulo/Congonhas.

Serão voos diretos aos sábados e domingos durante a alta temporada de meio de ano.

Rotas

As rotas saindo de São Paulo terão incrementos para Recife, com aumento de 14 para 21 voos por semana.

Para Salvador, o número subirá de 44 para 51, enquanto para Maceió dobrará de sete para 14 voos semanais.

Outros destinos turísticos, como Jericoacoara, Porto Seguro e Ilhéus também terão voos incrementais vindos da capital paulista.

Brasília contará com reforços nas viagens para Rio de Janeiro, São Luís e Maceió. Fortaleza, por sua vez, terá a continuidade da rota sazonal para Belo Horizonte (Confins), com voos diários a partir de 30 de junho, além da nova rota São Paulo/Guarulhos-Fortaleza-Juazeiro do Norte, também com voos diários a partir de 23 de junho.