Ladrão engole joias de R$ 4 milhões e é flagrado em raio-X nos EUA

Um ladrão engoliu joias avaliadas em R$ 4 milhões ao ser cercado pela polícia nos Estados Unidos. O raio-x feito após a prisão flagrou os objetos no estômago do suspeito, que agora aguarda a "coleta" das evidências.

O que aconteceu

Jaythan Gilder, 32, entrou em uma loja da Tiffany & Co. fingindo ser representante de um jogador do Orlando Magic, time de basquete da NBA. Ele foi levado a uma sala VIP, onde teve acesso a brincos e anéis de diamante de alto valor. O caso aconteceu em uma unidade de Orlando, na Flórida.

Segundo a polícia, Gilder agarrou um par de brincos de diamante de 4,86 quilates (US$ 160 mil), outro de 8,19 quilates (US$ 609 mil) e um anel de 5,61 quilates (US$ 587 mil). Durante a fuga, deixou cair o anel, mas conseguiu levar os brincos, avaliados em US$ 769 mil (cerca de R$ 4,4 milhões).

Câmeras de segurança flagraram o suspeito fugindo em um Mitsubishi Outlander azul, alugado no Texas. A polícia rastreou o veículo e o interceptou na Interestadual 10, em Tallahassee. Durante a prisão, Gilder engoliu os brincos de diamante.

Um raio-x mostrou "objetos estranhos" no estômago do suspeito. As autoridades vão aguardar ele expelir as joias para concluir a investigação.

Após a prisão, Gilder teria questionado os policiais: "Vou ser acusado pelo que está no meu estômago?". Ele ainda lamentou a estratégia: "Eu deveria ter jogado pela janela".

Jaythan Gilder já é conhecido pela polícia. Ele é suspeito de um roubo semelhante em uma Tiffany & Co. no Texas, em 2022, e tem 48 mandados de prisão no Colorado.