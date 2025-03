Jovem que acusa PMs de estupro gravou vídeo dentro da viatura

A jovem de 20 anos que acusa dois policiais militares de estupro em Diadema (SP) gravou um vídeo dentro da viatura durante o ocorrido. As imagens mostram a jovem acusando os PMs de mentira e abuso, enquanto os policiais rebatem as acusações.

O que aconteceu

A jovem chama os PMs de mentirosos no vídeo enviado para a família. Segundo ela, a gravação foi feita após os abusos. Um dos policiais rebate, afirmando que não sabia onde ela morava. A voz foi alterada pela reportagem para proteger a vítima.

Jovem foi submetida a exames de corpo de delito, que constataram ferimentos compatíveis com relatos de violência. Os dois PMs também passaram pelo mesmo exame, mas os resultados ainda não foram divulgados.

A jovem prestou depoimento na terça-feira, acompanhada da mãe, e reiterou a acusação de estupro. Ela relatou que os PMs a levaram para uma rua escura, onde a abusaram sexualmente. Após o ocorrido, ela enviou áudios e vídeos para a mãe, denunciando o abuso.

PMs teriam dado carona à jovem por volta das 23h30. Após deixar a viatura, ela acusou os policiais de estupro. Segundo a SSP-SP, a denúncia está sendo investigada com rigor.

As câmeras corporais dos PMs, que deveriam estar ativas durante todo o patrulhamento, estavam desligadas. A Secretaria de Segurança Pública (SSP-SP) recolheu os equipamentos para perícia, a fim de verificar se houve falha técnica ou desligamento intencional.

Versão dos policiais

Os PMs negam as acusações e alegam que a jovem "se exaltou" após pedir carona para o Terminal Piraporinha. Segundo eles, ela se recusou a descer da viatura e ameaçou denunciá-los por estupro. Eles afirmam que a deixaram em um ponto de ônibus na Avenida do Estado.

A família da jovem contesta essa versão e reforça que ela foi vítima de abuso. A SSP-SP afirmou que o caso está sendo "apurado rigorosamente" pelas polícias Militar e Civil.