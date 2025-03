Istambul ou Constantinopla? Discussão volta à tona na era Trump

Desde que retornou à Casa Branca, Donald Trump trocou os nomes oficiais do Golfo do México e do Monte Denali para "Golfo da América" e "Monte McKinley", respectivamente. Apoiadores não se contentaram, expandindo a lista do republicano para outros nomes que gostariam de ver trocados. Um deles é o da cidade de Istambul, anteriormente conhecida como Constantinopla.

O que aconteceu

"Make Istambul Constantinople Again" foi postado após medidas de Trump. Depois que o americano assumiu, contas trumpistas passaram a defender que a maior cidade da Turquia voltasse a se chamar Constantinopla. Uma das publicações chega a mostrar um mapa com o nome de Istambul coberto por "Constantinopla".

"Trump deveria anunciar que estamos mudando Istambul de volta para Constantinopla", diz post. Outra publicação, que recebeu milhares de curtidas e visualizações, defende que a mudança "enfatiza o significado histórico e cultural" da cidade, "evocando a grandiosidade do seu papel como centro de comércio, cultura e religião".

Nome foi trocado em modernização da Turquia. A cidade foi fundada como Constantinopla pelo imperador romano Constantino, em 324, e mudou de governantes várias vezes. Foi tomada em 1204 pelos exércitos católicos cruzados, e mais tarde, em 1453, pelo Império Otomano. A cidade carregou o antigo nome até 1930, quando se instituiu a República da Turquia. A troca foi realizada em uma intenção de modernizar a Turquia, deixando para trás o decadente Império Otomano após a derrota na Primeira Guerra Mundial.

Cidade ainda é chamada de Constantinopla pela Grécia e pela Igreja Ortodoxa Grega em documentos oficiais. Os gregos possuem uma rixa com os turcos, baseada na troca de "domínio" sobre a região, explica Dominique Marques, professora de Relações Internacionais da UFRJ. Os gregos estariam tentando "retomar um passado onde já foram poderosos", mas sem muito sucesso.

"Nomes são importantes", defende especialista. Marques analisa que nomes carregam identidades e a história de um povo, e que trocas evidenciam mudanças de narrativas sobre o espaço. "Basta a gente pensar hoje em mudar o nome do Brasil para qualquer outro que não signifique a nossa história", compara.

Troca de nomes pode ser visto como aplicação de "soft power". A professora entende que grupos pedem trocas de nome como forma de influenciar outros países a suas vontades. O mesmo acontece com a troca do nome do Golfo do México para "Golfo da América": "daqui a 50 anos vai estar sendo ensinado nas escolas que realmente aquilo ali é de domínio dos Estados Unidos, é parte deles. Quando a gente fala em troca de nome, isso tem uma influência muito grande", explica Dominique Marques.

Chance real de mudança de nome é baixa por enquanto. Como não há uma proposta sólida para a troca do nome, Marques acredita que a capital da Turquia continuará se chamando Istambul. Entretanto, analisa que é um movimento que vem ganhando cada vez mais visibilidade e que pode se tornar politicamente relevante no futuro.

Relação entre Trump e Turquia pode se manter saudável

O presidente Donald Trump, ao lado do presidente turco Recep Tayyip Erdogan, em 2019 Imagem: MANDEL NGAN / AFP

Trump não deve irritar governo turco por necessidade de apoio. A professora vê a Turquia como uma força importante no jogo geopolítico global. Embora o país tente, sem sucesso, se unir à União Europeia, é candidato a seu unir aos Brics e é um aliado histórico dos Estados Unidos. Além disso, é um país-membro da Otan (Organização do Tratado do Atlântico Norte) que pode dar apoio a Trump em suas tentativas ousadas de manusear guerras ao redor do mundo.

O mais interessante para os Estados Unidos seria manter uma Turquia aliada e submetida aos seus interesses, caso queira continuar ali com essa posição hegemônica. [A Turquia] é um país que conecta Oriente e Ocidente, Europa e Ásia; tem uma posição estratégica muito importante e é uma base para os Estados Unidos atuarem no Oriente Médio. Dominique Marques, professora de Relações Internacionais da UFRJ

No final do último ano, Trump considerou Turquia responsável por deposição de Assad. Em coletiva de imprensa em dezembro, o presidente disse que seu homólogo turco, Recep Tayyip Erdogan, foi "muito inteligente" ao supostamente apoiar o movimento insurgente que derrubou o governo sírio de Bashar al-Assad. "Erdogan é alguém com quem me dou muito bem... Ele construiu um exército muito forte e poderoso", complementou o americano.

Em janeiro, Trump chamou Erdogan de "amigo". A repórteres, disse: "O presidente Erdogan é um amigo meu. Ele é um cara de quem eu gosto e respeito. Acho que ele me respeita também."

Já Erdogan traçou comentários mistos sobre Trump. Ele elogiou a ideia de Trump de terminar a guerra da Ucrânia, dizendo que se alinha com "a política que a Turquia tem seguido nos últimos quatro anos". Entretanto, criticou o plano do republicano de tornar Gaza uma "riviera", dizendo que se tratava de uma "ameaça maior" à paz mundial.