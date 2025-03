iPhone 16e x Galaxy S24 FE: qual top de linha 'baratinho' vale mais a pena?

Existe uma categoria de celulares que se aproxima dos aparelhos mais avançados (e caros) em tecnologias, mas abre mão de alguns recursos para manter o preço mais atrativo. Alguns a classificam como "topo de linha de entrada".

É dentro desse território que o novo iPhone 16e, que chega ao Brasil amanhã, se encontra, assim como o Galaxy S24 FE, da Samsung. Mas qual dos dois vale mais a pena comprar agora? O Guia de Compras UOL analisou as especificações técnicas de cada um para descobrir.

Construção e design: empate

A decisão aqui será mais uma questão de gosto do consumidor. Os dois têm traseira de vidro, moldura de alumínio e bordas espessas. Ambos os telefones possuem certificação IP68 contra água e poeira, contudo:

iPhone 16e suporta submersão de até 6 metros por 30 minutos

Galaxy S24 FE aguenta 1,5 metro por 15 minutos.

No design, a Samsung aposta na identidade visual já conhecida da linha S, enquanto o iPhone 16e repete o visual do iPhone 14, com notch para a câmera frontal e Face ID.

O Galaxy S24 FE ganha alguns pontos nas opções de cores (azul, grafite, cinza, amarelo e verde), contra apenas preto e branco no rival.

Já o iPhone 16e é quase 50 gramas mais leve, graças à tela e bateria menores, além do novo modem 5G da Apple.

iPhone 16e

Altura: 146,7 mm;

Largura: 71,5 mm;

Espessura: 7,8 mm;

Galaxy S24 FE

Altura: 162 mm;

Largura: 77,3 mm;

Espessura: 8 mm.

Tela: Galaxy S24 FE

O Galaxy S24 FE conta com uma taxa de atualização maior, de 120 Hz, proporcionando uma rolagem e jogabilidade mais fluida e responsiva. Em um mercado onde até intermediários já possuem telas de 120 Hz, a Apple ainda peca tecnicamente em manter 60 Hz em seus modelos mais básicos.

Outro ponto positivo para o Galaxy S24 FE é o brilho máximo de 1.900 nits, superior ao do iPhone 16e, o que facilita caso você esteja mexendo no celular sob luz solar intensa.

Já o tamanho da tela é uma questão subjetiva. Se você prefere um celular compacto, o iPhone 16e é a melhor escolha. Caso queira uma tela maior, o S24 FE será a melhor opção.

iPhone 16e

Tela: 6,1 polegadas;

Taxa de atualização: 60 Hz;

Resolução: 1.170 x 2.532 pixels;

Brilho máximo: 1.200 nits;

Recursos: Super Retina XDR OLED, HDR10, Dolby Vision (87,1% de aproveitamento frontal).

Galaxy S24 FE

Tela: 6,7 polegadas;

Taxa de atualização: 120 Hz;

Resolução: 1.080 x 2.340 pixels;

Brilho máximo: 1.900 nits;

Recursos: Dynamic AMOLED 2X, HDR10+ (88% de aproveitamento frontal).

Desempenho: empate

O iPhone 16e tende a ter uma leve vantagem em jogos, já que o sistema operacional iOS é mais otimizado que o Android para esse tipo de uso, mas o Galaxy S24 FE não fica muito atrás.

Ambos os modelos possuem as mesmas opções de armazenamento (128 GB, 256 GB e 512 GB), sem possibilidade de expansão via microSD. Além disso, contam com 8 GB de RAM para suporte a recursos de inteligência artificial.

iPhone 16e

Processador: Apple A18 Bionic (2x 4.04 GHz + 4x 2.20 GHz);

GPU: Apple GPU;

Memória RAM: 8 GB;

Armazenamento: 128 GB, 256 GB ou 512 GB.

Galaxy S24 FE

Processador: Samsung Exynos 2400e (1x 3,1 GHz + 2x 2,9 GHz + 3x 2.6 GHz + 4x 1,95 GHz);

GPU: Xclipse 940;

Memória RAM: 8 GB;

Armazenamento: 128 GB, 256 GB ou 512 GB.

Melhor em IA: ainda é cedo para saber

O Galaxy S24 FE já vem com suporte ao pacote de inteligência artificial Galaxy AI, enquanto o iPhone 16e tem a Apple Intelligence, que será lançado no Brasil em abril deste ano.

Esses serviços incluem ferramentas para revisão de textos, transcrição de áudios, apagar objetos e pessoas de fotos, criar resumos de páginas da web, gerar imagens a partir de descrições textuais, criar emojis personalizados, dentre outros.

A escolha de melhor conjunto só poderá ser definida após os testes. O Galaxy S24 FE leva uma ligeira vantagem por já funcionar com muitos desses recursos.

Câmeras: Galaxy S24 FE

O Galaxy S24 FE oferece um sistema de câmeras mais versátil, com três sensores traseiros — wide, ultrawide e telefoto — e suporte à gravação em até 8K a 30 fps. O iPhone 16e, por outro lado, contém um sensor principal de 48 MP, com zoom digital.

O modo retrato do S24 FE tende a ser mais preciso, pois utiliza os sensores dedicados para desfoque natural, enquanto no iPhone 16e ele é gerado por software. Além disso, a câmera telefoto do Galaxy oferece zoom óptico de 3x, capturando mais detalhes do que o zoom digital do iPhone.

iPhone 16e

Principal: 48 MP, f/1.6, OIS, vídeo 4K a 60 fps;

Frontal: 12 MP, f/1.9, AF, vídeo 4K a 60 fps.

Samsung Galaxy S24 FE

Principal: 50 MP, f/1.8, OIS, vídeo 8K a 30 fps;

Ultrawide: 12 MP, f/2.2;

Telefoto: 8 MP, f/2.4, OIS, 3x zoom óptico;

Frontal: 10 MP, f/2.4, vídeo 4K a 60 fps.

Bateria: iPhone 16e

A Apple promete até 26 horas de reprodução de vídeo, resultado superior ao do iPhone 11.

Com uma tela de 60 Hz, uma única câmera traseira, um chipset A18 potente e um modem 5G mais eficiente, o aparelho tende a ter um baixo consumo de bateria.

Já o Galaxy S24 FE tem uma bateria maior, de 4.700 mAh, mas o chipset Exynos 2400e, a tela de 120 Hz e o conjunto triplo de câmeras podem aumentar o consumo de energia no balanço do dia.

iPhone 16e

Capacidade: 3.279 mAh;

Carregamento: 50% em 30 minutos; 7,5 W wireless (Qi).

Galaxy S24 FE

Capacidade: 4.700 mAh;

Carregamento: 50% em 30 minutos; 15 W wireless (Qi).

Atualizações de sistema: empate

No quesito atualizações, o Galaxy S24 FE foi lançado com Android 14 e deve receber updates até o Android 21.

Já o iPhone 16e chegou com iOS 18 e, seguindo o histórico da Apple, deve ser atualizado até o iOS 25, garantindo quase sete anos de suporte.

Qual vale mais a pena?

Os dois aparelhos devem agradar a diferentes perfis de consumidores. Como deu para perceber, os modelos se destacam por recursos avançados variados. Um vence o outro em detalhes.

Para quem não quer pagar mais do que R$ 3.500 num telefone novo, o Galaxy S24 FE é o indicado, ainda mais por ter uma tela com taxa de atualização mais rápida e ser mais versátil nas câmeras.

Se você não curte celular com tela grandona e tem outros aparelhos da Apple (como fones de ouvido, tablet e computador), o iPhone 16e será a melhor compra certamente. A empresa é bem reconhecida por ter um ecossistema que integra muito bem os seus dispositivos.

