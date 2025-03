14 Bis-Saracura: Iphan autoriza obra em estação da linha 6-Laranja do Metrô

O Iphan (Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional) autorizou a retomada das obras da estação 14 Bis-Saracura, da futura linha 6-Laranja do Metrô, no Bixiga, no centro de São Paulo. A decisão veio após a conclusão das pesquisas arqueológicas no local, que identificaram vestígios de antigos moradores, incluindo possíveis remanescentes de um terreiro e objetos que seriam do antigo Quilombo Saracura.

O que aconteceu

Durante as obras, em 2022, foi encontrado um sítio arqueológico no local, o que demandou interrupção dos trabalhos. Segundo o Iphan, os indícios apontam para a existência da "estrutura de um possível terreiro e de outros objetos ligados à religiosidade afro-brasileira", entre as ruas Doutor Lourenço Granato e Manoel Dutra.

Atraso levou o governo de São Paulo a cogitar cancelar a construção da estação. A concessionária Linha Uni, responsável pelo projeto, pressionou por uma decisão até o fim de fevereiro.

No último dia do prazo, o Iphan liberou a continuidade das obras, com exigência de contrapartidas para preservação do patrimônio histórico encontrado no local. Entre elas, a elaboração de um projeto de salvamento e musealização dos achados arqueológicos, em parceria com as comunidades interessadas, seguindo o princípio da participação social. O instituto propõe que a concessionária exiba alguns dos objetos encontrados no sítio dentro da própria estação de metrô, para ficarem acessíveis à comunidade.

As peças arqueológicas também devem ficar disponíveis para pesquisa. "Em instituições de guarda, com todo o custo bancado pela concessionária que tirará proveito econômico do empreendimento", exigiu o Iphan.

A estação 14 Bis-Saracura faz parte da Linha 6-Laranja, que ligará a Brasilândia, na zona norte, à estação São Joaquim, no centro. A A expectativa é de que a linha atenda a um fluxo de 600 mil pessoas e diminua um trajeto que hoje leva cerca de duas horas em horário de pico de trânsito, para 23 minutos.

Linha deve começar sua operação em outubro de 2026, entre a estação Brasilândia e Sesc-Pompéia ou Perdizes, na zona oeste. Em 2027, o outro trecho, até a São Joaquim, deve ser inaugurado.

A Linha Uni não informou prazos para retomada e conclusão das obras até a publicação desta reportagem. No entanto, a estação 14 Bis-Saracura pode ser entregue depois das demais estações, visto que, no site da concessionária, ela é a mais atrasada nas obras, com apenas 14,59% de avanço.

Patrimônio cultural

A área tem grande valor histórico para a cultura afro-brasileira. Em 2022, um sítio arqueológico foi identificado no local onde ficava a quadra da escola de samba Vai-Vai, no Bixiga. Em 2024, novas descobertas reforçaram a importância do espaço.

O governo estadual negocia com o Iphan a criação de duas áreas na estação para expor os itens arqueológicos encontrados. Uma ficaria na entrada e outra no mezanino, com fotos e informações sobre os achados. O Iphan também recomendou a presença de uma autoridade religiosa indicada pelo Movimento Saracura Vai-Vai para acompanhar o processo, devido ao caráter cultural e religioso afro-diaspórico dos artefatos.