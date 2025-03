São Pedro é inimigo dos CLTs? Entenda por que chove na volta do trabalho

Depois de um dia de sol intenso, você olha para o céu de tarde e vê uma enorme nuvem escura e pronta para desaguar em chuva. A maior preocupação: a volta caótica para a casa que dias chuvosos geralmente proporcionam.

Afinal, por que chove no fim da tarde?

São as chuvas de convecção. Elas são muito comuns em áreas tropicais, como o Brasil — o maior país tropical do mundo — e ocorrem após a atmosfera atingir seu ápice de aquecimento.

É do meio para o fim da tarde que a atmosfera atinge seu ápice de aquecimento, o que gera a convecção

Thomaz Garcia, meteorologista do CGE (Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas)

Calor aumenta a evaporação de água. Com as altas temperaturas, a evaporação da água de rios, lagos e o próprio solo é mais rápida, sendo carregada pelo ar quente até a superfície.

Fenômeno forma nuvens carregadas. Elas acontecem quando o ar quente e leve da superfície — com as gotículas de água evaporadas — sobe para a atmosfera e se encontra com o ar frio, que é mais denso. Com o resfriamento, o ar condensa, formando as nuvens cumulonimbus, responsáveis pelas chuvas fortes e tempestades.

Muitas vezes provocam as chuvas rápidas e isoladas, ou até mesmo os temporais típicos de verão que, após um dia quente, impactam na rotina dos grandes centros urbanos e atrasam o retorno de milhões de pessoas para casa

Thomaz Garcia

Previsão para os próximos dias

Calor acima do normal. Nesta quinta onda de calor do ano são previstas temperaturas entre 5ºC e 7ºC acima da média para esta época do ano na região sul do País, no sul do Mato Grosso do Sul e em quase todo o território paulista, exceto o litoral.

Termômetros passarão facilmente dos 30ºC nas regiões afetadas pela onda de calor. Estados do Sudeste e Sul, como São Paulo, Rio de Janeiro e Santa Catarina terão temperaturas bem elevadas para as médias de março. Além disso, menos chuvas estão previstas para as regiões, o que exige cuidados com os baixos níveis de umidade do ar.

Chuvas estarão concentradas mais ao norte do país. Em regiões como Mato Grosso, norte do Tocantins e no Maranhão, Piauí e Ceará, há alertas de chuvas intensas emitidos pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). A previsão é de chuva entre 30 e 60 milímetros por hora e ventos intensos de 60 a 100 quilômetros por hora nesses locais, com risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas.

*Com informações do Estadão