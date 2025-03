Indicador Antecedente de Emprego da FGV cai 0,2 ponto em fevereiro ante janeiro, a 75,9

O Indicador Antecedente de Emprego (IAEmp) caiu 0,2 ponto na passagem de janeiro para fevereiro, para 75,9 pontos, informou a Fundação Getulio Vargas (FGV) nesta quinta-feira, 6. Em médias móveis trimestrais, o IAEmp recuou 1,3 ponto, quarta queda consecutiva.

"O resultado de fevereiro do IAEmp reforça a tendência negativa observada nos últimos meses. Os empresários têm se mostrado mais cautelosos com o desempenho setorial nos próximos meses e isso afeta diretamente as decisões sobre contratação. Por outro lado, apesar da piora no mês, a queda menos intensa sugere que a desaceleração do mercado de trabalho deve ser mais gradual", avaliou Rodolpho Tobler, economista do Instituto Brasileiro de Economia da FGV (Ibre/FGV), em nota oficial.

O IAEmp sugere expectativa de geração de vagas adiante: quanto maior o patamar, mais satisfatório o resultado. O indicador é formado por uma combinação de séries extraídas das Sondagens da Indústria, de Serviços e do Consumidor, todas apuradas pela FGV. O objetivo é antecipar os rumos do mercado de trabalho no País.

"O cenário macroeconômico restritivo, com juros em alta, inflação pressionando e incerteza sobre o ritmo de crescimento econômico no ano, indica que a trajetória do indicador no curto prazo deve ser diferente com o observado em 2024, com viés mais negativo", completou Tobler.

Em fevereiro, quatro dos sete componentes do IAEmp contribuíram negativamente para o resultado. Os piores desempenhos foram dos itens Tendências dos Negócios dos Serviços, que contribuiu com -0,3 ponto, Situação Atual dos Negócios da Indústria, com -0,3 ponto, e Tendência dos Negócios da Indústria, com -0,3 ponto.

Na direção oposta, o componente Emprego Previsto da Indústria contribuiu positivamente com 0,7 ponto.