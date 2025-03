Ibovespa tem alta discreta na abertura com petrolíferas em destaque

SÃO PAULO (Reuters) - O Ibovespa mostrava um acréscimo discreto nos primeiros negócios desta quinta-feira, com ações de petrolíferas entre as maiores altas, incluindo os papéis da Petrobras, recuperando-se de quedas expressivas da véspera, conforme o petróleo trabalhava no território positivo nesta sessão.

Às 10h07, o Ibovespa, referência do mercado acionário brasileiro, subia 0,12%, a 123.194,30 pontos. O contrato futuro do índice com vencimento mais curto, em 16 de abril, tinha variação negativa de 0,01%.

(Por Paula Arend Laier)