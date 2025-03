Líder de facção no Paraná é morto por rivais com RG falso no Detran em SP

Foragido da Justiça, o líder de uma facção criminosa paranaense foi assassinado a tiros por membros de um grupo rival na última sexta-feira enquanto usava RG falso para tirar a carteira de habilitação em São Paulo.

O que aconteceu

Traficante foi morto quando estava na fila do Detran. Helder Alexandre Felisbino dos Santos, 26, aguardava para fazer a CNH com um documento falso na Vila Albertina, zona norte da capital paulista, quando foi atingido por ao menos quatro tiros. O atirador fugiu do local em um veículo, que acabou sendo encontrado pela Polícia Militar após ser abandonado próximo ao local do crime.

É essencial a implementação de um cadastro único que integre reconhecimento facial e biometria digital. [Esse caso] evidencia a urgência de um sistema unificado para reforçar a segurança e a identificação precisa de suspeitos. Foi o caso do homem morto na fila do Detran, que iria fazer exame para tirar uma carteira de habilitação com documento falso.

Coronel Valmir Racorti, comandante do Choque da PM de SP

Pesquisa de carro usado no crime ajudou a polícia a identificar que suspeitos eram do Paraná. O veículo, um Fiat Chronos branco, havia sido roubado em Colombo (PR) em 2021, segundo monitoramento feito pelas forças de segurança. No seu interior, os agentes ainda encontraram uma nota fiscal de uma compra feita em um posto de combustível em Campina Grande do Sul, também no interior paranaense.

Ao rastrear o deslocamento do atirador, PM verificou que outro veículo deu cobertura ao assassinato. Ainda na última sexta-feira, a PM paranaense abordou um Voyage preto na Rodovia Régis Bittencourt, próximo à divisa entre São Paulo e Paraná.

Na ação, os agentes prenderam três suspeitos de participação no assassinato de Helder. Erivelton Stein, 45, Walter da Costa Ferro, 46, e um adolescente de 17 anos. Segundo as forças de segurança, eles estão envolvidos em uma disputa por território entre facções rivais no Paraná. O UOL não localizou a defesa deles para que se manifestassem sobre o caso.

Suspeitos de matar homem em fila do Detran de São Paulo foram presos em um veículo usado no crime, na divisa com o Paraná Imagem: Obtido pelo UOL

Vítima em SP era investigado por matar rival

Alvo de ataque era investigado por tramar morte de traficante rival. Vídeo de câmera de segurança mostra quando Paulo Geovane Ramos dos Santos foi morto ao levar mais de 15 tiros disparados por três homens em São José dos Pinhais, na região metropolitana de Curitiba (PR) em uma emboscada em abril de 2024. Em seguida, imagens mostram criminosos ateando fogo no corpo dele e fugindo em um carro.

Helder Alexandre Felisbino, morto com RG falso na fila do Detran de SP, era foragido por tráfico de drogas e investigado por tramar assassinato de rival no Paraná Imagem: Obtido pelo UOL

Crime ocorreu porque vítima teria soltado fogos de artifício para comemorar o assassinato do irmão de Helder, segundo a Polícia Civil paranaense. Bruno Gustavo Felisbino, 37, conhecido como "Negão do Cajuru", morreu ao ser atingido por 20 tiros no estacionamento de um shopping em João Pessoa (PB) no dia 29 de março de 2024, o que teria motivado a comemoração do traficante rival posteriormente morto a mando do irmão de Bruno, segundo as autoridades.

Câmeras de segurança registraram assassinato em São José dos Pinhais, região metropolitana de Curitiba. Crime que teria sido tramado por Helder ocorreu em abril de 2024 Imagem: Reprodução/Redes sociais

Bruno chefiava um esquema de tráfico de drogas interestadual, indicam investigações das forças de segurança. Com a morte dele, Helder, seu irmão mais novo, teria passado a chefiar a atuação da facção criminosa. Ele era considerado foragido da Justiça e tinha mandado de prisão expedido pela 4ª Vara Criminal de Curitiba por tráfico de drogas.