Guarda municipal é preso por suspeita de assediar duas meninas em AL

Um guarda municipal de 65 anos foi preso por suspeita de assediar duas meninas de 11 e 13 anos em Maceió.

O que aconteceu

As irmãs foram abordadas pelo suspeito, que teria tentado forçar uma delas a beijá-lo na boca. O guarda estava em horário de trabalho e fazia a vigilância de um posto de saúde na região da Cidade Universitária, nas proximidades do Conjunto Village Campestre, informou a Polícia Civil de Alagoas.

Irmãs foram até a rua pegar capim para dar a um coelho de estimação. Pouco tempo depois, elas retornaram assustadas e, ao serem questionadas pela mãe sobre o que teria ocorrido, relataram a atitude do guarda.

Guarda teria convidado as duas meninas para entrar no posto, mas elas negaram. Segundo as meninas, ele ainda beijou a mão da mais nova e questionou a mais velha se ela era solteira. Nesse momento, o agente supostamente agarrou a menina de 13 anos e tentou beijar a boca dela que, apesar de ter conseguido se libertar, ainda teve o rosto beijado.

Guarda foi preso pela PM e teria admitido ter beijado as irmãs na mão e no rosto, mas negou tentativa de abuso. Conforme a polícia, o agente municipal alegou que o gesto foi um agradecimento após receber frutas delas. Ele também admitiu que perguntou se a menor de idade namorava, mas em "tom de brincadeira".

O caso foi registrado como estupro de vulnerável pelo fato de as meninas serem menores de idade, e o guarda foi encaminhado para a Central de Flagrantes de Maceió. Como o suspeito não teve a identidade revelada, não foi possível localizar sua defesa para pedir posicionamento. Procurada, a Secretaria Municipal de Segurança Cidadã de Maceió não se manifestou.