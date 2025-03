Futuros de Wall St recuam com previsão da Marvell; tarifas seguem em foco

(Reuters) - Os futuros dos índices de Wall Street recuavam nesta quinta-feira, uma vez que a incerteza sobre uma guerra comercial obscurecia a confiança, enquanto ações de chips sofriam perdas após a previsão da Marvell Technology fomentar preocupações com a demanda por infraestrutura de inteligência artificial.

O futuro do S&P 500 caía 1,13%, enquanto o contrato futuro do Nasdaq 100 tinha queda de 1,34%, e o futuro do Dow Jones recuava 0,97%.

A Marvell perdia 15,5% nas negociações do pré-abertura depois que a fabricante de chips previu vendas no primeiro trimestre em linha com a estimativa média dos analistas, o que não conseguiu animar investidores que esperavam um crescimento mais forte impulsionado pela IA.

A concorrente Broadcom, que divulgará os resultados após o fechamento dos mercados, caía 3,4%, enquanto a Nvidia recuava 1,6% e a Advanced Micro Devices perdia 1,5%.

Entre megacaps, a Microsoft caía 0,8%, a Meta tinha baixa de 1,4% e a Alphabet recuava 0,7%.

As preocupações com gastos excessivos no setor de IA dos Estados Unidos, em face dos modelos mais baratos da chinesa DeepSeek, foram alguns dos fatores que interromperam os ganhos de Wall Street em janeiro.

O Nasdaq está agora cerca de 9% abaixo de sua máxima recorde atingida em dezembro.

Na frente comercial, o presidente dos EUA, Donald Trump, isentou as montadoras de automóveis que cumprem regras comerciais existentes de enfrentarem tarifas de importação e fontes disseram que negociações estão em andamento.

A General Motors, a Ford e a Tesla caíam mais de 1% após os ganhos de quarta-feira.

(Por Johann M Cherian em Bengaluru)