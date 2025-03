Faz bem para a imunidade e saúde do coração: veja os benefícios do shimeji

O shimeji é um cogumelo comestível bastante apreciado na culinária por ter um sabor suave. Geralmente, é um ingrediente de sopas, refogados e saladas. No quesito nutricional, destaca-se por ser fonte de proteínas, fibras, vitaminas do complexo B (como B2, B3 e B5), minerais como ferro, potássio, zinco, fósforo e selênio, e antioxidantes. Além disso, tem baixo teor calórico.

A seguir, veja os principais benefícios à saúde do consumo de shimeji.

1. Reforça o sistema imunológico

O shimeji contém betaglucanas, que são compostos que estimulam o sistema imunológico, aumentando a resposta do organismo contra infecções. Ele também fornece selênio e zinco, minerais que fortalecem as defesas naturais do corpo.

2. Tem propriedades antioxidantes

Esse tipo de cogumelo contém compostos antioxidantes, como polifenóis, flavonoides e ergotionina. Essas substâncias combatem os radicais livres, reduzindo o estresse oxidativo e prevenindo o envelhecimento celular.

3. Reduz inflamações

Os antioxidantes presentes no shimeji possuem propriedades que ajudam a combater a inflamação no corpo. Esses compostos têm a capacidade de neutralizar os radicais livres, substâncias que podem causar danos celulares e contribuir para processos inflamatórios.

Devido a esses efeitos, o shimeji pode ser útil na redução da inflamação crônica, um fator comum em várias condições de saúde, como artrite, obesidade e doenças cardiovasculares. Ao diminuir a inflamação, ele pode ajudar a aliviar sintomas e melhorar a saúde geral.

4. É fonte de proteína vegetal

O shimeji é uma opção para dietas vegetarianas e veganas, pois é uma boa fonte de proteínas e aminoácidos essenciais. Além disso, seu sabor umami e textura carnuda fazem dele um ótimo substituto para carnes em diversas receitas.

5. Faz bem para a digestão e saúde intestinal

O alimento contém fibras alimentares, que ajudam no bom funcionamento do intestino, promovendo uma flora intestinal equilibrada e prevenindo a constipação.

Além disso, o shimeji possui prebióticos, que servem como alimento para as bactérias benéficas que habitam o intestino. Esses prebióticos favorecem o crescimento de microrganismos saudáveis, melhorando a saúde intestinal e o equilíbrio da microbiota.

6. Contribui com o controle do peso

O shimeji auxilia no controle de peso por ter poucas calorias e ser rico em fibras alimentares. As fibras proporcionam uma sensação de saciedade, controlando o apetite e reduzindo a vontade de comer entre as refeições.

7. Favorece a saúde cardiovascular

Os antioxidantes e minerais como o potássio presentes no shimeji auxiliam na melhora da circulação sanguínea. Isso contribui para reduzir os riscos de doenças cardíacas e beneficia a saúde cardiovascular.

8. Faz bem para os ossos

Contribui para o fortalecimento ósseo devido ao cálcio e vitamina D. O cálcio é essencial para a formação dos ossos e a vitamina D ajuda o corpo a absorvê-lo adequadamente.

Esses nutrientes previnem doenças ósseas (como a osteoporose) e reduzem o risco de fraturas ao promover a saúde dos ossos.

9. Melhora do metabolismo

O consumo de shimeji pode beneficiar o metabolismo ao auxiliar no processo de digestão e otimizar a absorção dos nutrientes. Isso ajuda a manter o equilíbrio energético do corpo, promovendo um metabolismo saudável e eficiente.

Riscos e contraindicações

O shimeji deve ser consumido sempre cozido, pois cru pode conter substâncias que dificultam a digestão. Algumas pessoas podem apresentar alergias a cogumelos e devem evitá-lo. Além disso, indivíduos com problemas renais crônicos e com comprometimento de função renal devem consumir com moderação devido ao teor de potássio.

Além das contraindicações já mencionadas, o shimeji pode causar problemas em pessoas que utilizam medicamentos imunossupressores, pois suas betaglucanas podem interferir no funcionamento desses medicamentos.

Como consumir?

A recomendação é consumir cerca de 100 a 150 g por refeição.

O shimeji pode ser consumido de várias formas, como refogado com azeite e temperos, grelhado com ervas, ou adicionado em sopas, risotos e massas. Também pode ser incluído em saladas, omeletes e crepes.

Para preservar seus benefícios, é ideal evitar o uso excessivo de óleo e sal, optando por ingredientes naturais para realçar seu sabor.

Fonte: Érica Oliveira, nutricionista do Hospital Nove de Julho (SP).