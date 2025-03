Dona da rede de lojas 7-Eleven se reestrutura para evitar oferta de aquisição de US$47 bilhões

Por Ritsuko Shimizu e Rocky Swift

TÓQUIO (Reuters) - A Seven & i Holdings, operadora japonesa da rede de lojas de conveniência 7-Eleven, nomeou seu primeiro presidente-executivo estrangeiro e entregou a ele a tarefa de reformular seus negócios para evitar uma oferta de aquisição de US$47 bilhões.

Depois de seis meses tumultuados, que começaram quando a empresa recebeu uma oferta de compra da canadense Circle-K Alimentation Couche-Tard (ACT), a Seven & i anunciou nesta quinta-feira sua mais abrangente reestruturação empresarial e de liderança.

O principal diretor externo, Stephen Dacus, sucederá Ryuichi Isaka como presidente-executivo em 27 de maio, informou a empresa.

Dirigindo-se a jornalistas em japonês e inglês, Dacus disse que as conversações continuarão com a Couche-Tard, mas que obstáculos regulatórios significativos impedem uma fusão das empresas.

"O que eu acho que nossos acionistas não gostariam é que passássemos mais de dois anos em um limbo apenas para que isso fosse rejeitado pelos tribunais dos EUA", disse ele.

A Seven & i, que possui mais de 80 mil lojas 7-Eleven em 20 países e regiões, também anunciou acordo para vender sua unidade de superlojas para a Bain Capital por 814,7 bilhões de ienes (US$5,50 bilhões) e que reduzirá sua participação no Seven Bank para menos de 40%.

Além disso, o conglomerado japonês varejista disse que recomprará cerca de 2 trilhões de ienes em ações até o ano fiscal de 2030 e buscará a listagem de sua subsidiária norte-americana de lojas de conveniência até o segundo semestre de 2026.

A Seven & i tem sido alvo de críticas de investidores sobre sua alocação de capital há anos e, em agosto, recebeu a oferta de compra da ACT, que foi posteriormente aumentada para US$47 bilhões.

Em resposta, um grupo liderado pela família Ito, fundadora da Seven & i, fez sua própria oferta de compra, enquanto a administração da empresa disse que poderia traçar um caminho independente para reestruturação.

Dacus disse a jornalistas que se identifica com os franqueados da 7-Eleven, pois seu pai havia sido um deles, e que ele trabalhou no turno da meia-noite na loja quando era adolescente.

O novo presidente-executivo, que anteriormente ocupou cargos executivos no Walmart e na Fast Retailing, também liderou um comitê especial que examinou as ofertas de aquisição. O grupo da família Ito não conseguiu garantir um financiamento de US$58 bilhões para sua oferta, o que acabou por inviabilizar o negócio no final do mês passado.

Alguns analistas acham que o plano de reestruturação da Seven & i pode não inviabilizar a oferta da ACT pela empresa.

Os desinvestimentos anunciados deixam a Seven & i focada principalmente em lojas de conveniência no Japão e no exterior, que é o que a ACT realmente quer, disse Travis Lundy, analista da Smartkarma.

"Como a oferta pública inicial de ações só ocorrerá daqui a algum tempo, isso sugere que ainda há tempo para que a ACT faça um acordo envolvendo a totalidade da empresa, supondo que eles consigam chegar a um pacote de desinvestimento", disse ele.

REINADO DE ISAKA CRITICADO

A Seven & i transformou a humilde loja 7-Eleven em um destino gastronômico popular no Japão, servindo sanduíches frescos, bolinhos de arroz e fileiras de almoços embalados, mudando a forma como milhões de pessoas se alimentam.

Isaka está na operadora da 7-Eleven desde 1980, tornando-se seu presidente em 2016. Mas seu mandato foi criticado por investidores estrangeiros, incluindo a ValueAct Capital, que tentou destituí-lo em 2023 por seguir o que disse ser uma estratégia falha.

Isaka liderou a aquisição de US$21 bilhões pela Seven & i dos postos de gasolina Speedway, da Marathon Petroleum, em 2020, superando a oferta da ACT e expandindo consideravelmente a presença da empresa no mercado norte-americano.

No entanto, alguns analistas e investidores disseram que a empresa pagou caro demais pelos ativos dos EUA e, ao mesmo tempo, permaneceu com subsidiárias de baixa margem de lucro no Japão.

"Eles entraram no mercado global antes de terem uma base sólida", disse o analista de varejo independente Akihito Nakai. "Em retrospecto, eles erraram o pedido."

Isaka apresentou um plano de recuperação em outubro, com o objetivo de praticamente dobrar as vendas para 30 trilhões de ienes até 2030, expandindo para o exterior e concentrando-se em ofertas de alimentos frescos.

Dacus indicou que manterá a estratégia centrada em alimentos, dizendo que a Seven & i estava trabalhando com fornecedores para levar os produtos encontrados no Japão para as prateleiras das lojas nos EUA.

"Acho que se pudermos levar a mesma qualidade de alimentos para nossas lojas nos EUA, isso seria uma fonte de crescimento enorme e sustentável", disse ele.

Se a ACT conseguir obter o controle da Seven & i, será a maior aquisição estrangeira de uma empresa japonesa.

A Seven & i foi classificada como "essencial" para a segurança nacional do Japão em setembro, embora o Ministério das Finanças tenha dito na época que isso não criaria obstáculos para uma aquisição.