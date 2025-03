Do recrutamento à tortura: o passo a passo do tráfico humano na Ásia

O caso dos dois brasileiros vítimas de tráfico humano em Mianmar, que retornaram ao Brasil recentemente, segue levantando questionamentos sobre o funcionamento do esquema criminoso, que mantém cerca de 100 mil pessoas reféns no país do sudeste asiático e alimenta uma rede criminosa trilionária de golpes financeiros.

Como funciona o esquema

Aliciadores ligados à máfia chinesa anunciam propostas de emprego a jovens estrangeiros pelas redes sociais. Segundo o Relatório Nacional Sobre Tráfico de Pessoas, produzido pelo MJSP (Ministério da Justiça e Segurança Pública) em 2024, o recrutamento acontece "por meio da publicação de vagas laborais em plataformas como Facebook, Instagram ou Tinder". No caso de Luckas Viana dos Santos, 31, que já estava há cerca de um mês na Tailândia a trabalho e foi traficado em outubro do ano passado, a proposta chegou por um grupo de vagas no Telegram.

"Parecia um grupo confiável e, supostamente, outras pessoas conhecidas já tinham conseguido emprego por lá", conta Luckas. Ao UOL, ele explica que o seu aliciamento foi maquiado por um processo seletivo que envolveu uma carta e um vídeo de apresentação, além de duas entrevistas com supostos recrutadores estrangeiros de RH. Essas etapas, segundo o MJSP, fazem parte de um modus operandi do grupo criminoso para dar "aparência de legitimidade" ao processo de aliciamento.

Vítimas recebem propostas promissoras de trabalho na Ásia. A oferta recebida por Luckas foi para trabalhar com atendimento ao cliente de plataformas conhecidas de venda online, como a Amazon, em um suposto escritório localizado em Mae Sot, cidade tailandesa próxima à fronteira com Mianmar. O salário oferecido a ele era de US$ 1500 mensais, com direito a folgas semanais, além de alimentação e hospedagem inclusas. Fora isso, de acordo com o MJSP, "o transporte até o destino pode ser custeado pelos 'contratantes', bem como os trâmites para retirada da documentação necessária para a entrada no país".

Anúncio em inglês divulgado em grupos com falsas vagas de emprego na Ásia Imagem: Arquivo pessoal

Brasileiro aceitou a proposta e foi buscado por um motorista da suposta empresa, que iniciou um trajeto de cerca de 8 horas, entre trocas de carro e uma travessia de barco. Segundo ele, o percurso começou a ficar "estranho" apenas no final da viagem, pouco antes de chegar ao destino final e perceber que já não estava na Tailândia.

"Ao chegar ao 'centro' de trabalho, vítimas podem ter seus documentos confiscados pelos contratantes como forma de controle", divulga ainda o MJSP. "Igualmente são utilizadas violência física, ameaças e até mesmo controle físico (cárcere privado) como meio de manutenção dessas pessoas nessa situação", segue a pasta. Foi o que ocorreu com Luckas.

Recebido por um "chefe" chinês, Luckas teve a mala revistada, o celular e seus documentos apreendidos. Assim que contestou as apreensões, foi agredido com arma de choque até desmaiar, conforme relatou ao UOL.

Como operam as "fábricas de golpes"

Local para onde brasileiros foram levados integra "Triângulo de Ouro", no sudeste asiático. É na região, localizada na divisa entre Tailândia, Laos e Mianmar, que a máfia chinesa movimenta uma indústria trilionária de fraudes e golpes financeiros, que tem como operadores mais de 200 mil jovens estrangeiros, principalmente de origem asiática e africana, segundo a organização internacional de combate ao tráfico humano The Exodus Road, que trabalha em cooperação com a Interpol.

Complexo para onde brasileiro foi levado era "no meio do nada". "Se você olhasse pros lados só via montanhas. E os prédios pareciam de prisão mesmo. Era muito estranho", conta o brasileiro. O lugar é chamado Hexin e fica próximo ao Rio Moiei, cercado por prédios conhecidos como "fábricas de golpe".

Área é "dominada pela máfia chinesa" com envolvimento e anuência de autoridades locais, diz diretora da Exodus no Brasil. "Ali é uma região onde não existe um sistema de Justiça. É uma área dominada pela máfia chinesa, pelo governo chinês e pelas forças armadas locais. Eles não estão juntos oficialmente, mas há acordos extraoficiais e todos lucram. (...) Mianmar é um país em guerra civil e, hoje, a região com a maior produção de ópio do mundo e que também investe forte nessas redes cibernéticas criminosas", afirma Cintia Meirelles.

Todos esses compounds [complexos] estão em áreas remotas. (...) As fotos de satélite de lá são desatualizadas e não mostram o tamanho da magnitude desses prédios, mas sabemos que são gigantes, com pessoas vivendo e trabalhando ali, sem liberdade de sair. Cintia Meirelles, diretora da Exodus no Brasil

Para o cometimento desses golpes, as pessoas são traficadas para locais regidos por uma frágil governança, com um Estado de Direito debilitado, além da baixa ou nula regulação das plataformas digitais. Nessa conjuntura, o espaço virtual se torna propício para transações financeiras enganosas, assim como para o uso de aplicativos de redes sociais por traficantes, e para a venda de pessoas para a realização de outras transações criminosas. Trecho do Relatório Nacional Sobre Tráfico de Pessoas, do MJSP

Tipos de golpe

Sob ameaças e punições, brasileiros trabalhavam cerca de 17 horas por dia aplicando golpes em estrangeiros. Segundo Luckas, ele era forçado a seguir um "roteiro" produzido pelo grupo criminoso para convencer "clientes" europeus — previamente mapeados pelos criminosos — a investir em esquemas fraudulentos de criptomoeda. Ao final, as vítimas chegavam a desembolsar de centenas a milhares de euros em supostos sites de investimento criados pela máfia, na esperança de receber uma quantia ainda maior convertida em criptomoedas.

O roteiro contava a história de uma modelo que conversava com os clientes. [Ela] tinha toda uma personalidade que você tinha que incluir [nas conversas com os europeus], antes de começar a pedir favores e aplicar os golpes. Luckas Viana dos Santos, ao UOL

Há diferentes golpes aplicados a partir dos complexos asiáticos, explica Meirelles. "Quando elas [vítimas de tráfico humano] chegam lá, são obrigadas a cometer três tipos de crime", diz. O primeiro, segundo a diretora, é "focado no relacionamento amoroso", e tem como público-alvo pessoas mais velhas em situação financeira estável. "Geralmente, cria-se uma relação até que essa pessoa tenha estabelecido um vínculo de confiança e emocional com eles. E aí vem o golpe pedindo dinheiro, seja para investir em alguma coisa ou pagar uma suposta conta", explica.

Segundo tipo é conhecido como "o abate do porco". "Esse é o mais rentável hoje", segue Meirelles. O contato entre o aliciado e a vítima do golpe também envolve um vínculo amoroso ou de confiança, mas é voltado para o investimento em criptomoedas. "No início, a vítima investe um valor pequeno e vê que a rentabilidade dela foi de 100%. Depois, ela passa a investir mais e seu dinheiro acaba pulverizado", explica.

Já o terceiro envolve plataformas de jogos online, populares no Brasil. "Vale destacar que cada país tem um alvo certo", diz Meirelles. "A população brasileira é muito mais visada para os golpes de jogos ilegais, como o do tigrinho, por exemplo, e dos relacionamentos amorosos. Já os países ricos são muito mais atacados por investimento em cripto, pois lá as pessoas tem uma cultura de investimento muito maior", completa.

São sempre esses três tipos de golpe, e isso não deve mudar. O modus operandi é o mesmo. O que muda é só o script de cada um. Cintia Meirelles, diretora da Exodus no Brasil

Ameaças e punições

Aliciados eram punidos com tortura, se não cumprissem regras e metas dos golpes. Entre os castigos mais "brandos", estava obrigar as vítimas a fazer centenas de agachamentos em cima de uma plataforma pontiaguda, e carregar um galão de água nas costas por até três horas. Já os piores incluíam espancamento com pedaços de cano e armas de choque, além de prisões em espaços isolados do complexo, com sessões de ameaça e tortura psicológica.

Se a gente cometia qualquer erro, era motivo para ser punido, muitas vezes, por coisa boba. Teve uma vez que me bateram porque eu [como suposta modelo] não mandei boa noite para o 'cliente'. Eles buscavam motivos para prender e punir as pessoas. Luckas Viana dos Santos

Luckas chegou a ficar preso, em pé, 17 horas por dia, por mais de uma semana. A punição aconteceu quando membros da máfia descobriram que ele havia conseguido se comunicar escondido com familiares no Brasil. "Nessa vez, eles me bateram muito, me deram muito soco nas costas, e eu fiquei preso por oito dias, 17 horas por dia, pelos braços algemados em dois beliches. Eles me sentavam por cinco horas e me davam comida. Depois, prendiam em pé de novo".

Esquema de tráfico humano é o meio, não o fim, reforça Meirelles. "É preciso destacar que o objetivo dessa máfia não é o tráfico de pessoas, mas fazer dinheiro com todos esses crimes que aliciam essas pessoas".