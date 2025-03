Defesa Civil renova alerta para altas temperaturas em SP

A Defesa Civil de São Paulo renovou nesta quarta-feira, 5, o alerta para altas temperaturas em todo o Estado. Segundo órgão, em algumas cidades do interior a máxima pode chegar a 37°C. O calorão teve se intensificar entre esta quinta, 6, e o domingo, dia 9.

- Regiões de Presidente Prudente e Marília: 37°C;

- Regiões de São José do Rio Preto e Araçatuba: 36°C ;

- Regiões de Bauru e Araraquara: 35°C;

- Regiões de Franca, Barretos, Ribeirão Preto, Registro e Vale do Ribeira: 35°C;

- Regiões de Campinas e Sorocaba: 33°C;

- Região do Vale do Paraíba: 32°C;

- Região Metropolitana de São Paulo e Litoral Norte: 31°C;

- Baixada Santista: 28°C;

- Serra da Mantiqueira: 27°C.

Tendência para os próximos dias na capital

Segundo o Centro de Gerenciamento de Emergências da Prefeitura, o tempo segue abafado no final da semana com condições típicas de verão, ou seja, sol e calor, apenas com chuvas rápidas e isoladas no final das tardes.

Na sexta-feira, 7, o sol favorece a rápida elevação das temperaturas no decorrer do dia. Os termômetros variam entre mínimas de 19°C e máximas que podem superar os 32°C. A chegada da brisa marítima aumenta a nebulosidade e pode causar chuvas rápidas e isoladas, principalmente entre o final da tarde e o início da noite.

O sábado, 8, deve ser mais um dia ensolarado e quente, com temperaturas variando entre mínimas de 20°C e máximas que podem chegar aos 31°C. No final da tarde, a nebulosidade aumenta com a chegada da brisa marítima, o que pode causar chuvas rápidas e isoladas.

- Quinta-feira: entre 21ºC e 30ºC;

- Sexta-feira: entre 21ºC e 29ºC;

- Sábado: entre 20ºC e 31ºC;

- Domingo: entre 20ºC e 33ºC;

- Segunda-feira: entre 21ºC e 30ºC;

- Terça-feira entre 20ºC e 26ºC.