Pernambuco já se separou do Brasil, mas país independente só durou 74 dias

Pernambuco celebra hoje o feriado da Data Magna. Além de prolongar os festejos e o descanso do Carnaval, a data relembra um momento curioso da história: a sanguinolenta declaração de independência do estado no século 19, que criou uma república dentro do reino brasileiro por 74 dias.

O que foi a Revolução Pernambucana de 1817?

Movimento buscava a liberdade da capitania de Pernambuco, a mais rica de todo o Brasil. Naquela época, o território nacional era parte do Reino Unido de Portugal, Brasil e Algarves, "promoção" dada à antiga colônia após a instalação de cerca de 15 mil membros da corte portuguesa no Rio de Janeiro desde 1808, quando o futuro Dom João 6º e Carlota Joaquina fugiram da Europa para a América temendo a invasão de Napoleão Bonaparte.

Chegada dos portugueses resultou em aumento na cobrança de impostos. "Luxos" como a iluminação pública noturna no Rio foram instalados para criar infraestrutura para a nova corte, enquanto Recife e Olinda seguiam no escuro. Além disso, a influência de ideias iluministas (da Revolução Francesa) e abolicionistas vindas da Europa criava insatisfações com a coroa, aponta o livro "1808", do jornalista Laurentino Gomes.

Alta nos alimentos devido à seca de 1816 aumentou tensões. Havia ainda descontentamento por causa do tratamento diferente dado a portugueses em relação aos brasileiros nativos. No Exército, por exemplo, eram os estrangeiros que conseguiam promoções com maior facilidade.

Religiosos foram liderança do movimento. Por isso, ele ficou conhecido também como "Revolução dos Padres", justamente pela articulação política dos eclesiásticos formados no Seminário de Olinda, onde tiveram contato com as ideias dos filósofos europeus. Mas os revolucionários só chegaram à luta armada com o financiamento das elites e apoio dos militares.

Revolução eclodiu em 6 de março de 1817, a "Data Magna". Naquele dia, Caetano Pinto de Miranda Montenegro, governador da capitania de Pernambuco (que naquela época incluía Alagoas e a margem esquerda do São Francisco, território hoje baiano), mandou prender um grupo de conspiradores. No entanto, o capitão José de Barros Lima, conhecido como o "Leão Coroado", reagiu à voz de prisão e matou a golpes de espada o comandante Barbosa de Castro.

Em seguida, o "Leão Coroado" tomou o quartel com outros militares rebelados. Eles ergueram trincheiras nas ruas vizinhas para impedir o avanço de tropas monarquistas. Com o início das batalhas, o governador refugiou-se no Forte do Brum, mas depois foi cercado e acabou se rendendo. O comerciante e militar Domingos José Martins, o juiz Antônio Carlos de Andrade e Silva (irmão de José Bonifácio) e o clérigo Frei Caneca inauguraram, assim, um novo país.

Uma nova república

A bandeira da Revolução Pernambucana de 1817 inspirou a atual bandeira de Pernambuco Imagem: Reprodução

Após declararem sua independência, os revolucionários fundaram a República de Pernambuco dentro do Reino do Brasil. Inspirados pela Revolução Francesa, eles colocaram a ex-capitania sob a Lei Orgânica da República de Pernambuco até que uma Constituição fosse criada por uma Assembleia Constituinte que ainda seria criada, com representante das comarcas revoltosas, dentro de um prazo de um ano.

O novo documento trazia inovações iluministas, como um Estado com separação entre os poderes. Juízes seriam eleitos pelo povo de cada distrito e haveria ainda um Colégio Supremo de Justiça para decidir, em última instância, sobre causas cíveis e criminais —semelhante ao STF e ao STJ.

Religião oficial era a Igreja Católica Romana, mas foi instituída a liberdade de culto. Eram toleradas outras "seitas cristãs", mas não havia menção aos cultos de matriz africana nos documentos históricos. Era proibido ainda incentivar conflito entre religiões e perseguir pessoas por "motivos de consciência".

Liberdade de imprensa, uma novidade, foi proclamada pela primeira vez em território brasileiro. Estrangeiros residentes na região poderiam se habilitar a trabalhar no governo, caso aderissem ao partido revolucionário da Regeneração e Liberdade. Ou seja, nada de monarquistas na república.

Escravidão não foi abolida pelos revolucionários, contudo. Apesar de ter proclamado liberdades políticas que não existiam no Brasil, a revolução teve líderes que eram grandes agricultores de cana e algodão e não mudou imediatamente o sistema de exploração de negros e indígenas, que não era visto como uma afronta a estas conquistas.

Em 19 de maio, sonho pernambucano chegou ao fim. As tropas portuguesas avançaram pelo sertão e uma força naval bloqueou o porto de Recife. Cerca de oito mil homens cercaram e tomaram a capitania, com a batalha final acontecendo em Ipojuca. Derrota foi sangrenta, com 300 revolucionários mortos em combate e outros 14 líderes executados pelo crime de lesa-majestade — enforcados, esquartejados ou fuzilados.

Centenas de revoltosos ainda foram presos ou exilados. Filhas e mulheres dos revolucionários também foram estupradas ou tiveram seus bens sequestrados, de acordo com arquivos de jornais locais. Enfim, a comarca de Alagoas foi desmembrada de Pernambuco, já que seus latifundiários haviam sido fiéis a Dom João e receberam a recompensa de formar uma capitania autônoma.

*Com informações da Agência Brasil