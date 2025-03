Cuidado com sua pomada de cabelo: Anvisa proibiu mais de 100 produtos

A Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) cancelou em 26 de fevereiro o registro de 112 pomadas para fixação e modelagem de cabelo, seguindo a proibição de outros 47 produtos dois dias antes. A decisão, publicada no Diário Oficial, teve efeito imediato, proibindo a comercialização desses itens no Brasil.

A medida visa garantir a segurança dos consumidores, após a Anvisa monitorar eventos adversos relacionados a esses produtos e revisar as regulamentações para reforçar a fiscalização. Consulte aqui a lista completa de pomadas autorizadas.

Qual a razão para o cancelamento?

O cancelamento dos registros ocorreu devido ao não cumprimento das novas exigências da Anvisa. Muitos produtos, inicialmente regularizados por notificação antes de setembro de 2023, não atenderam ao artigo 5º da RDC nº 814/2023.

As empresas responsáveis não forneceram informações essenciais, como a licença sanitária vigente, modo de uso detalhado no rótulo e a declaração de segurança do produto, exigidas para garantir a comercialização segura das pomadas.

Riscos do uso desses produtos

Imagem: iStock

O uso de pomadas irregulares pode causar efeitos adversos como cegueira temporária, ardência nos olhos, lacrimejamento intenso, coceira, vermelhidão, inchaço ocular e dor de cabeça. Esses riscos reforçam a importância de seguir as orientações da Anvisa e evitar produtos de origem duvidosa.

Em dezembro de 2023, a emergência oftalmológica do Hospital Souza Aguiar, no Rio de Janeiro, registrou 254 atendimentos. Os pacientes foram diagnosticados com conjuntivite tóxica e ceratite química, causadas pelo contato de pomada de cabelo com os olhos.

De acordo com a até então diretora do hospital, Paula Travassos, quanto maior a quantidade de produto, maior era a gravidade do quadro.

Entenda os problemas:

Conjuntivite tóxica: é a inflamação da conjuntiva, que recobre a parte branca dos olhos, protege a superfície ocular e mantém a lubrificação. Essa condição pode ser confundida com conjuntivites alérgicas e virais, causando irritação, inchaço nas pálpebras, olhos vermelhos, lacrimejamento e até ceratite, prejudicando a visão.

Ceratite: é uma inflamação na córnea e pode ser causada por queimaduras e lesões nos olhos, provocadas pelo uso inadequado de pomadas para cabelo.

A orientação médica é para, em casos assim, lavar o olho com água mineral corrente ou soro fisiológico para retirar a substância química. Caso o incômodo persista, é importante procurar um pronto-atendimento oftalmológico.

Para garantir segurança, os consumidores também devem verificar a procedência dos produtos, seguir as instruções de uso e ficar atentos às atualizações da Anvisa sobre produtos autorizados.

*Com informações de reportagem publicada em 27/12/2023