Quer começar crossfit após os 50 anos? Veja cuidados e vantagens

Muita gente pensa no crossfit como uma modalidade adequada principalmente ao público jovem, por causa da alta intensidade e da estrutura das aulas, que incentivam a busca de superação a cada treino. Porém, mais importante do que a idade é o histórico de atividade física da pessoa para determinar se o exercício representa perigo à saúde.

Depende do condicionamento, não da idade

O crossfit é um método de treinamento que combina exercícios funcionais, aeróbicos (como corrida, remo e pular corda) e levantamento de peso em aulas com muitas repetições e variações, o que demanda alto esforço muscular e cardíaco. Em compensação, o treino é eficiente para desenvolver força, potência e resistência cardiovascular, além promover ganho de músculos e perda de gordura.

Existem poucos estudos que tratam da relação entre envelhecimento e riscos para a prática de crossfit, e aqueles que avaliaram a segurança e a incidência de lesões em "crossfiteiros" não apontam diferenças por grupo etário.

Os especialistas concordam que a idade, como fator isolado, não serve para determinar se a modalidade pode prejudicar a saúde. Afinal, nem todo idoso é frágil ou fisicamente dependente —muito pelo contrário, com o aumento da longevidade da população, atletas amadores com mais de 60 anos não são raridade.

O que conta é principalmente o nível de condicionamento do indivíduo quando decide entrar no crossfit. "Alguém sedentário só deve começar a treinar depois de passar por uma avaliação física completa que afaste limitações cardiovasculares ou musculoesqueléticas", avisa Páblius Staduto Braga, médico do esporte. "E precisa iniciar aos poucos, aprender o jeito certo de executar os exercícios antes de sair fazendo um monte de repetições", completa.

Sem pressa e com acompanhamento

Imagem: iStock

De qualquer modo, praticantes maduros, ativos ou não, precisam sempre buscar acompanhamento individual para as aulas. "Com o envelhecimento, ocorre naturalmente um declínio na eficiência de todos dos sistemas do corpo, o que pode afetar a capacidade funcional. Muitos alunos mais velhos apresentam, ainda, problemas de postura ou nas articulações, por isso é importante contar com um instrutor capaz de adaptar os treinos coletivos para necessidades individuais, substituindo ou modificando exercícios", destaca Timóteo Araújo, professor de educação física.

"Também é bom que o aluno tenha consciência dos próprios limites e consiga dosar o impulso de acompanhar o ritmo do grupo, ainda mais se a maioria for mais nova", acrescente Araújo.

O conselho vale também para quem entra para o crossfit pensando em desenvolver hipertrofia. Isso porque mudanças visíveis no corpo vão ocorrer, mas provavelmente vão demorar mais para aparecer, devido às alterações fisiológicas e modificações no tecido muscular esperadas à medida que o corpo envelhece.

Vantagens para o público maduro

"Uma delas diz respeito à realização de movimentos funcionais, que preparam o corpo para ações do dia a dia como sentar e levantar, alcançar um objeto em uma prateleira alta ou no banco de trás do carro, por exemplo e, portanto, ajudam a preservar a mobilidade e a autonomia física", diz Flavio Henrique Bastos, professor de educação física.

Ele alerta, porém, para a importância de aprender a execução correta dos exercícios, muitos deles complexos, antes de passar às muitas repetições que as aulas propõem. Isso porque, diferentemente da musculação, em que os aparelhos permitem trabalhar os músculos de forma isolada e com controle de carga e padrão, no crossfit, boa parte dos exercícios utiliza pesos livres e do corpo como carga, o que abre espaço para lesões se não houver consciência corporal e atenção aos limites individuais.

Já os exercícios que envolvem impacto e compressão nos ossos, como pular corda, saltos, corrida e alguns levantamentos de peso, podem contribuir para o fortalecimento da massa óssea, importante para prevenir ou desacelerar o avanço da osteoporose, uma preocupação principalmente para as mulheres perto da menopausa.

"O treino, se feito regularmente e combinado com outros hábitos saudáveis, não vai repor tecido ósseo, mas ajuda a manter o atual e diminuir o ritmo de perda", explica Araújo.

*Com informações de reportagem publicada em 23/10/2020