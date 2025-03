Correio alemão vai demitir 8.000 funcionários - Gigante de logística global DHL cita custos crescentes e declínio no volume de cartas ao anunciar cortes na sua divisão postal alemã, a Deutsche Post.Cerca de 8 mil das 187 mil pessoas que trabalham para o serviço de correio alemão Deutsche Post como transportadores de cartas e pacotes terão seus empregos cortados neste ano, anunciou a empresa nesta quinta-feira (06/03). Isso representa 4% do quadro atual de funcionários da operadora postal.

Os cortes ocorrem dois dias após os trabalhadores da empresa, privatizada na década de 90, chegarem a um acordo coletivo que prevê aumentos salariais de 2% em abril e outros 3% em abril de 2026, além de um dia extra de férias, e um a mais para funcionários de longa data.

Segundo a empresa, controlada pela gigante de logística global DHL, a medida ocorre diante de uma queda de 7,2% no lucro operacional, que foi de 5,9 bilhões de euros no ano passado.

Apesar do aumento de remessas expressas e dos serviços de frete, o que mais pesou para o resultado foi o declínio nos volumes de cartas, motivado pela digitalização de serviços. Os efeitos da crise econômica e dos conflitos geopolíticos também contribuíram para a decisão, além do impacto financeiro do acordo trabalhista.

Hoje, a DHL é a face do grupo mais conhecida internacionalmente, com 600 mil funcionários trabalhando pelo mundo com logística, transporte expresso e serviços de comércio eletrônico, enquanto a Deutsche Post continua sendo a principal operadora postal na Alemanha. Com o programa de austeridade, a empresa espera economizar mais de 1 bilhão de euros.

Tobias Meyer, executivo-chefe do Grupo DHL, informou que os cortes serão realizados de forma "socialmente responsável" e fazem parte de um programa de redução de custos ainda mais amplo que inclui a DHL.

Segundo Meyer, o acordo salarial firmado nesta semana deve aumentar em 350 milhões de euros os custos da empresa até 2026.

O grupo está sofrendo com "condições regulatórias desafiadoras" e "uma economia relativamente fraca", em suas palavras. "Isso também se aplica ao desenvolvimento de encomendas, com as quais não podemos compensar o declínio nas vendas de cartas, ao contrário do que aconteceu no passado."

sf (DW, ots)