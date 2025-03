Confiança de produtores rurais dos EUA melhora em fevereiro, segundo indicador

São Paulo, 6 - A confiança de produtores rurais dos Estados Unidos melhorou em fevereiro, de acordo com levantamento mensal da Universidade Purdue e do CME Group. O indicador conhecido como Barômetro da Economia Agrícola subiu 11 pontos em comparação com o mês anterior, para 152 pontos. O Índice de Condições Atuais ganhou 28 pontos, para 137 pontos. Já o Índice de Expectativas Futuras subiu 3 pontos, para 159 pontos.A recuperação dos preços de grãos nos últimos meses, a expectativa de pagamentos diretos do governo por desastres e a força do setor pecuário dos EUA contribuíram para uma melhora na percepção dos produtores sobre as condições em suas fazendas e no setor agrícola dos EUA, segundo o levantamento.Porém, 48% dos agricultores entrevistados afirmaram acreditar que uma guerra comercial é "provável" (29% dos entrevistados) ou "muito provável" (19% dos entrevistados)."Analisando o Índice de Expectativas Futuras, fica claro que os produtores permanecem otimistas em relação ao futuro. No entanto, há preocupações relacionadas à possível aprovação de uma nova Farm Bill (a lei agrícola americana) em 2025 e à possibilidade de uma guerra comercial que possa afetar negativamente as exportações agrícolas dos EUA", disse em nota James Mintert, da Purdue.