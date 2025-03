Com homenagem a diretor, beija-flor conquista o seu 15º título de campeã no rio

A Beija-Flor sagrou-se campeã do desfile das escolas de samba do Rio de Janeiro em 2025. A vice-campeã foi a Grande Rio, seguida por Imperatriz Leopoldinense, Unidos do Viradouro, Portela e Mangueira. Essas seis voltarão a se exibir no desfile das campeãs, no sábado, 8, a partir das 22h.

A Unidos de Padre Miguel, que havia sido alçada à elite neste ano, foi rebaixada e retorna à segunda divisão em 2026. A apuração ocorreu na tarde desta quarta-feira, 5, na Cidade do Samba, na zona portuária do Rio. A campeã da segunda divisão, que desfila na elite no próximo ano, só será conhecida hoje, na a apuração desse grupo.

Com um enredo em homenagem a Laíla, diretor de carnaval que trabalhou na agremiação de Nilópolis durante mais de 30 anos e morreu em 2021, vítima de covid-19, a escola conquista seu 15.º título e segue sendo a terceira agremiação com mais vitórias na história do carnaval - a Portela lidera com 22 e a Mangueira é a segunda, com 20.

A Beija-Flor é a maior campeã desde que o sambódromo passou a ser o palco dos desfiles, em 1984: esse foi o décimo título desde então. Os títulos da escola foram em 1976, 1977, 1978, 1980, 1983, 1998, 2003, 2004, 2005, 2007, 2008, 2011, 2015, 2018 e, agora, 2025.

O título mais recente da Beija-Flor havia sido em 2018, o último em que Laíla trabalhou na escola. Ele saiu depois desse desfile rompido com chefes da escola. Curiosamente, a escola só volta a vencer ao prestar uma homenagem ao ex-diretor de carnaval.

Despedida

O desfile deste ano foi marcado também pela despedida de Neguinho da Beija-Flor, cantor oficial da escola por 50 anos e maior estrela dentre os intérpretes de todas as escolas desde a saída do mangueirense Jamelão, que adoeceu em 2007 e morreu em 2008. "Entrei campeão e saio campeão", disse, entre lágrimas, após a apuração. Ele estreou na Beija-Flor em 1976, quando a escola conquistou seu primeiro título com um samba composto por ele, no enredo Sonhar com rei dá leão.

Durante a apuração, ontem, a Beija-Flor liderou durante todos os nove quesitos. Pelos seis primeiros, esteve empatada com outras escolas, em especial a Imperatriz. Ao final do sétimo quesito, Fantasia, passou a liderar sozinha, um décimo à frente da escola de Ramos, que perdeu mais um décimo no quesito Samba-enredo e acabou superada também pela Grande Rio. A Beija-Flor somou 270 pontos, a Grande Rio teve 269,9 e a Imperatriz, 269,8 pontos.

Após as seis primeiras, ficaram Salgueiro (7.º), Vila Isabel (8.º), Unidos da Tijuca (9.º), Paraíso do Tuiuti (10.º), Mocidade (11.º) e, rebaixada, Unidos de Padre Miguel (12.º).

A Beija-Flor desfilou na noite de segunda e encerrou sua exibição aos gritos de "é campeã". Exaltou a religiosidade de Laíla e passagens históricas dos desfiles que ele ajudou a organizar. O último tripé exibia uma alegoria coberta por plástico preto, referência ao enredo de 1989, Ratos e urubus, larguem minha fantasia. Na ocasião, a Igreja Católica recorreu à Justiça e conseguiu proibir a exibição de uma alegoria que representava o Cristo Redentor em farrapos. O carro alegórico então desfilou coberto por plástico preto, onde estava escrito "mesmo proibido, olhai por nós", uma das cenas mais históricas da história dos desfiles de carnaval.

A ideia de cobrir a alegoria e escrever essa frase é frequentemente atribuída ao carnavalesco Joãosinho Trinta, mas foi de Laíla, como ele narrou em diversas entrevistas. Joãosinho nunca contestou a versão de seu colega de trabalho.

Ano foi o primeiro com desfiles do Grupo Especial divididos em 3 noites

Este foi o primeiro ano em que as 12 escolas da primeira divisão do carnaval do Rio foram divididas em três grupos - em vez de duas noites de exibições com seis escolas cada, foram realizadas três noites com quatro agremiações. Ao final dos desfiles, uma atração adicional: roda de samba na Praça da Apoteose.

Outra mudança deste ano foi a posição das cabines dos julgadores com uma redistribuição dos postos. Por isso, o tempo máximo de desfile das agremiações aumentou de 70 para 80 minutos.

Outros destaques do carnaval do Rio

A primeira noite foi marcada pelo desfile da Imperatriz Leopoldinense, que chegou à avenida como vice-campeã. A escola contou a história de um mito envolvendo orixás. Também foi destaque a apresentação da Estação Primeira de Mangueira, com o enredo À Flor da Terra - No Rio da Negritude entre Dores e Paixões.

Na segunda noite, além da campeã Beija-flor, destacaram-se os desfiles da Unidos da Tijuca - com o enredo Logun Edé - O Santo Menino Que o Velho Respeita, em homenageou ao orixá menino, filho de Oxum e Oxóssi - e da Unidos de Vila Isabel, com Quanto mais eu rezo, mais assombração aparece, que divertiu o público ao retratar assombrações.

Grande Rio e Portela foram os destaques da última e inédita terceira noite dos desfiles das escolas de samba do Rio. A Grande Rio entrou na avenida já na madrugada e contou a história do Estado do Pará. O desfile também foi marcado pela despedida do posto de rainha de bateria da atriz Paolla de Oliveira. Outro destaque da noite foi a Portela, que levou para a Sapucaí uma homenagem ao cantor e compositor Milton Nascimento. F

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.