Com adiamento de tarifas dos EUA, dólar despenca 2,7%, e fecha a R$ 5,75

A moeda norte-americana teve forte queda na volta do Carnaval, recuou 2,70% e fechou cotada a R$ 5,7555 ontem. É a maior queda do dólar, em termos percentuais, desde as eleições de 2022, quando a moeda cedeu 4,05%. O movimento acompanha as perdas que o dólar teve também no exterior em meio a sinais de enfraquecimento da economia americana e ao adiamento de cobrança de tarifas impostas pelo governo de Donald Trump. Depois de anunciar as taxas, o governo americano recuou, dizendo que está aberto a conversar sobre a possibilidade de isentar outros produtos das tarifas que entraram em vigor na terça-feira. Citando controles ineficazes nas fronteiras, Trump impôs tarifas de 25% sobre Canadá e México. Entenda a crise.

Gelo marinho atinge mínima recorde e temperaturas globais disparam. A cobertura global de gelo marinho atingiu um novo mínimo histórico em fevereiro de 2025, de acordo com o observatório europeu Copernicus. No Ártico, a extensão do gelo ficou 8% abaixo da média e, na Antártida, 26% abaixo da média. Fevereiro de 2025 também foi o terceiro mais quente globalmente. A temperatura média registrada foi de 13,36°C, 0,63°C acima da média de 1991-2020. Nos últimos 20 meses, 19 registraram temperaturas globais acima de 1,5°C, que é o valor de referência para o nível pré-industrial e para o Acordo de Paris. Saiba mais.

Mais de 2.500 celulares foram roubados e furtados no Carnaval deste ano em SP. Segundo dados da Polícia Civil, 2.528 aparelhos foram roubados ou furtados durante as festividades. Apesar disso, a Secretaria de Segurança Pública do Estado afirma que o número representa uma queda de 36% nos roubos e de 24% nos furtos em relação ao Carnaval do ano passado. Na Operação Carnaval realizada pela Policia Civil com agentes fantasiados atuando no meio dos blocos, 24 suspeitos foram presos. Houve ainda a recuperação de 89 celulares e 167 cartões bancários.

Beija-Flor é a campeã do Carnaval 2025 do Rio de Janeiro. A escola de samba de Nilópolis levou o seu 15º título e é uma das maiores vencedoras da história, atrás apenas de Portela e Mangueira. A Beija-Flor fez uma homenagem a Laíla, um dos maiores nomes da escola e da história do samba, que morreu em 2021 vítima da covid-19. O desfile também marcou a despedida do intérprete Neguinho da Beija-Flor do Carnaval, após 50 anos de serviços prestados à escola. Ele disse que continuará na agremiação, mas trabalhando em outras coisas para dar lugar a novos intérpretes. Saiba como foi o desfile.

Vacina da gripe ficará disponível o ano todo para crianças, idosos e gestantes. O Ministério da Saúde anunciou ontem que, a partir de agora, a vacina contra o influenza faz parte do Calendário Nacional de Vacinação para crianças de 6 meses a menores de 6 anos, gestantes e idosos a partir de 60 anos de idade. O imunizante estará disponível em todas as salas de vacina do país a partir da segunda quinzena de março. Outros grupos continuarão recebendo a vacina em estratégias especiais. Entre esses, estão profissionais da saúde, professores, forças de segurança, população privada de liberdade e pessoas com doenças crônicas ou deficiências.