Casos de escravidão moderna atingem recorde histórico no Reino Unido

Por Sachin Ravikumar

LONDRES (Reuters) - O número de potenciais vítimas de escravidão moderna no Reino Unido atingiu um recorde no ano passado, mostraram estatísticas oficiais nesta quinta-feira, destacando um crime crescente que, segundo especialistas, exige que o governo realize reformas políticas urgentes.

Os números do Home Office mostraram que houve 19.125 encaminhamentos de vítimas em potencial para o National Referral Mechanism (NRM) - -o sistema britânico de identificação e proteção de vítimas -- em 2024, superando o recorde de 2023 de cerca de 17.000.

A escravidão moderna, que pode incluir tráfico de pessoas, escravidão, servidão ou trabalho forçado, tem aumentado globalmente devido a uma mistura de pobreza, conflito e imigração, afetando milhões de pessoas.

O crime assume várias formas no Reino Unido, onde homens, mulheres e crianças podem ser forçados a trabalhar de forma exploradora no comércio de drogas ou de sexo, em lavagens de carros, salões de beleza ou casas particulares.

Estima-se que o número real de pessoas que vivem em regime de escravidão moderna no Reino Unido seja de cerca de 130.000, de acordo com o grupo de direitos humanos Anti-Slavery International.

Cerca de 23% dos encaminhamentos para o NRM representaram cidadãos britânicos, a principal nacionalidade, enquanto os albaneses foram a segunda nacionalidade mais encaminhada, com 13%, seguidos pelos vietnamitas, com 11%. Cerca de 31%, ou quase 6.000, dos encaminhamentos eram crianças.

Instituições de caridade e parlamentares pediram que o Reino Unido mude sua abordagem para combater a escravidão moderna, garantindo uma aplicação mais rigorosa das leis trabalhistas e reformando a política de imigração, que tem se concentrado em impedir a imigração ilegal.

Políticas de imigração mais rígidas estão deixando milhares de pessoas presas na escravidão moderna e menos propensas a se apresentar por medo de serem deportadas, informou a Reuters no mês passado.

O governo se comprometeu a contratar mais dezenas de assistentes sociais para processar os pedidos de apoio no NRM. Mais de 17.000 pessoas estão aguardando uma decisão de segundo estágio sobre seus pedidos no final do ano passado, segundo dados oficiais.

(Reportagem de Sachin Ravikumar)