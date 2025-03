Caso Vitória: antes de sumir, jovem disse 'vou chorar' em áudios; ouça

Vitória Regina de Sousa, 17, encontrada morta com sinais de tortura em uma área de mata em Cajamar (SP), enviou áudios relatando uma situação de desespero para uma amiga momentos antes de desaparecer.

O que aconteceu

A adolescente contou que estava sendo seguida por homens em um carro. As gravações foram enviadas no dia 26 de fevereiro e, depois disso, ela não se comunicou com mais ninguém. Ela foi encontrada morta sete dias depois.

Durante o trajeto até um ponto de ônibus, ela relatou o medo que sentia após ser abordada por eles. ''Eles falaram 'E aí, vida, está voltando?'. Ai, meu Deus do céu, vou chorar, vou ficar mexendo no celular, não vou nem ligar para eles'', disse em tom de desespero no áudio gravado.

Momentos depois, a jovem diz estar fora de perigo. ''Ai, deu tudo certo, eles entraram para dentro [sic] da favela. Saiu até lágrimas dos meus olhos agora'', contou aliviada.

Acontecem essas coisas [assédio e perseguição] e eu não consigo correr, eu paraliso. Eu não sei o que eu faço. Eu não consigo correr, eu fico parada

Vitória Regina, em áudio

A polícia tenta prender hoje o ex-namorado de Vitória. A Justiça decretou prisão temporária do suspeito por inconsistências no depoimento à polícia e, agora, ele é considerado foragido.

Entenda o caso

Filmagem de câmera de segurança mostra jovem caminhando até ponto de ônibus em Cajamar (SP) Imagem: Reprodução/RecordTV

Imagens mostram quando Vitória sai do trabalho e caminha em direção a um ponto de ônibus na noite do último dia 26 de fevereiro. Em mensagens de WhatsApp trocadas com uma amiga, ela conta que há rapazes no local e diz que está "com medo". A amiga recomenda que faça fotos deles, mas ela manifesta receio de ser vista tirando a foto.

Em seguida, ela pegou o ônibus e informou que um deles também subiu no coletivo. A amiga pergunta se ele a está seguindo e ela responde: "Espero que não". Logo depois ela informa que desembarcou e ele continuou no ônibus, manifestando seu alívio por isso. Testemunhas relataram à polícia terem visto um carro com quatro homens seguindo a jovem, depois que ela desceu do ônibus e caminhava em direção à sua casa.

A adolescente foi vista pela última vez no bairro Ponunduva, onde mora a família. Ela vestia uma camiseta cinza, calça legging preta, tênis branco e carregava uma sacola pink.

Em caso de violência, denuncie

Ao presenciar um episódio de agressão contra mulheres, ligue para 190 e denuncie.

Casos de violência doméstica são, na maior parte das vezes, cometidos por parceiros ou ex-companheiros das mulheres, mas a Lei Maria da Penha também pode ser aplicada em agressões cometidas por familiares.

Também é possível realizar denúncias pelo número 180 —Central de Atendimento à Mulher— e do Disque 100, que apura violações aos direitos humanos.