Carro elétrico básico da Volkswagen será voltado para Europa, diz executivo

DUESSELDORF, Alemanha (Reuters) - A Volkswagen concentrará na Europa a estratégia de vendas de seu carro elétrico de 20.000 euros que será lançado em 2027, disse o presidente da marca, Oliver Blume, acrescentando que a montadora alemã precisa, até lá, reduzir custos de bateria para vendê-lo a esse preço.

O carro será o primeiro da linha Volkswagen a contar com software da joint venture com a fabricante norte-americana de veículos elétricos Rivian, que requer menos unidades de controle eletrônico e muito menos fiação, reduzindo o peso do veículo e simplificando a montagem.

A marca Volkswagen está planejando oito novos modelos elétricos acessíveis até 2027, incluindo um carro de 25.000 euros chamado ID.2, que deverá chegar ao mercado este ano.

Enquanto apenas alguns modelos, como o Dacia Spring ou o T03, da chinesa Leapmotor, existem na Europa por menos de 20.000 euros, 11 novos modelos com preços abaixo de 25.000 euros serão vendidos no continente este ano, incluindo o Renault R5, o Fiat Grand Panda e o Hyundai Inster.

As negociações entre a Renault e a Volkswagen para unir forças na produção de uma versão elétrica acessível do Twingo da Renault fracassaram no ano passado, deixando a Renault sozinha para lançar o veículo em 2026.

A marca Volkswagen está cortando capacidade e custos para liberar recursos para o desenvolvimento de veículos elétricos mais baratos, enquanto tenta proteger sua participação no mercado dos rivais chineses.

