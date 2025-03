'A Extravagância do Morto': por que ler esse mistério de Agatha Christie

A editora Harper Collins lança bimestralmente um livro da Agatha Christie em capa dura para colecionadores - e amantes do mistério. Em fevereiro chegou às livrarias a versão repaginada de "A Extravagância do Morto", publicado inicialmente em 1956.

Até agora, 38 livros da autora britânica já foram relançados pela editora. Com capas em cores vibrantes - que nunca se repetem - a coleção é uma lindeza para se ter na estante.

Sobre o que é o livro

Quem é fã dos mistérios de Christie está muito familiarizado com o detetive Hercule Poirot, que comanda essa história ao lado de Ariadne Oliver.

Não basta ser rico, tem que anunciar. O casal da elite britânica Sir George e Lady Stubbs comprou uma casa histórica, no interior do país, chamada Casa Nasse. E, em vez de uma festa comum para mostrar o local aos amigos, eles inventaram uma brincadeira: caça ao assassino.

Era para ser algo simples, onde os convidados seguiriam pistas até encontrar quem estavam realmente buscando. Contudo, é claro, a ideia da ficção abriu portas para a realidade. Uma menina, que era a vítima do jogo, é assassinada de verdade.

Hercule Poirot toma frente da investigação para encontrar o verdadeiro criminoso. Ao lado de Ariadne Oliver, ele desvenda mais um crime.

Por que eu gostei

Agatha Christie faz algo comigo que poucos autores conseguem: relembra a minha infância. Ler uma obra dela me transporta direto para o sofá, aos sábados de manhã, quando eu ficava fascinada assistindo ao desenho do Scooby-Doo.

Para quem gosta de mistérios - como eu - Agatha Christie é um respiro dos thrillers psicológicos. As histórias são construídas, e desvendadas, por pistas. Não pesa na mente e não atrapalha para dormir, sabe?

Aliás, essa é uma ótima obra para te acompanhar na cabeceira da cama.

Quer saber mais sobre eletrônicos, produtos de casa, de beleza e achadinhos do momento? Fique de olho na nossa curadoria de ofertas: no Monitor de Ofertas UOL, no nosso Canal do WhatsApp e nos vídeos do TikTok (@guiadecompras_uol).

@uol Essa impressora Instax é pra quem adora o charme das fotos Polaroid. Ela imprime as fotos na hora via celular. Dá pra escolher moldura, emoji e adicionar a moldura que você quiser. ?? Curtiu? Link na bio @Guia de Compras UOL ? som original - uol

Escolhemos cada produto de forma independente e checamos os preços na data da publicação (ou seja, podem variar!). Ao comprar pelos nossos links, ganhamos uma comissão, mas você não paga nada a mais por isso. O UOL não é dono nem participa da comercialização dos produtos oferecidos neste conteúdo. Dessa forma, não nos responsabilizamos pelos itens anunciados.