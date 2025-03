Bolsas da Ásia fecham em alta, com estímulos na China e concessão tarifária de Trump

Por Sergio Caldas*

São Paulo, 06/03/2025 - As bolsas asiáticas fecharam majoritariamente em alta nesta quinta-feira, em meio a expectativas de mais medidas de estímulo na China e após o presidente dos EUA, Donald Trump, adiar tarifas para certas montadoras.

Entre mercados da China continental, o índice Xangai Composto subiu 1,17%, a 3.381,10 pontos, e o menos abrangente Shenzhen Composto avançou 1,81%, a 2.091,27 pontos. Após o encerramento dos negócios, autoridades chinesas prometeram mais incentivos monetários e fiscais, incluindo cortes de juros e compulsórios e medidas para estimular o consumo.

Em outras partes da região, o Hang Seng saltou 3,29% em Hong Kong, a 24.369,71 pontos, atingindo o maior patamar em três anos, enquanto o japonês Nikkei garantiu alta de 0,77% em Tóquio, a 37.704,93 pontos, e o sul-coreano Kospi avançou 0,70% em Seul, a 2.576,16 pontos.

Na contramão, o Taiex caiu 0,68% em Taiwan, a 22.715,43 pontos.

A predominância do apetite por risco na Ásia veio também após o governo Trump anunciar isenção de um mês para montadoras dos EUA de tarifas de 25% impostas a produtos do México e do Canadá.

Entre ações do setor automotivo asiático, Honda subiu 2% e Nissan avançou 1,1% em Tóquio, enquanto Hyundai e Kia tiveram respectivos ganhos de 1,5% e 2,2% no mercado sul-coreano.

Na Oceania, a bolsa australiana ficou no vermelho pelo terceiro dia seguido, mais uma vez ignorando o tom positivo da Ásia. O S&P/ASX 200 recuou 0,57% em Sydney, a 8.094,70 pontos.

*Com informações da Dow Jones Newswires