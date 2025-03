BCE usará todos os instrumentos para inflação chegar à meta de 2%, diz Lagarde

A presidente do Banco Central Europeu (BCE), Christine Lagarde, afirmou nesta quinta-feira, 6, que a instituição manterá o foco em atingir a meta de inflação de 2% no início de 2026, utilizando todas as ferramentas disponíveis para alcançar esse objetivo. Durante coletiva de imprensa após divulgação de decisão do BCE, de cortar os juros em 25 pontos-base, Lagarde reconheceu que, apesar dos avanços, "a inflação interna ainda é alta", mas destacou que "a maioria dos indicadores apontam para um retorno da inflação à meta de 2%".

Lagarde também ressaltou a resiliência do mercado de trabalho na zona do euro, que tem sido um dos pilares para sustentar o consumo. No entanto, ela apontou que o setor de manufatura "ainda é um obstáculo para o crescimento econômico", disse.

Sobre a decisão de política monetária anunciada nesta quinta, Lagarde anunciou que foi tomada por consenso, com apenas uma abstenção - de Robert Holzmann.

Ela reiterou que o BCE não está comprometido com um caminho predeterminado para a política monetária, mantendo a flexibilidade para ajustar as taxas de juros conforme necessário. "Não vamos nos comprometer com um caminho para a política monetária. Se os dados indicarem que devemos cortar juros, cortaremos, e vice-versa", completou.