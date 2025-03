BCE reduz juros e mantém a porta aberta para mais afrouxamento

Por Balazs Koranyi e Francesco Canepa

FRANKFURT (Reuters) - O Banco Central Europeu cortou as taxas de juros conforme esperado nesta quinta-feira, e manteve a porta aberta para mais reduções, mesmo com a iminente guerra comercial com os Estados Unidos e os planos para aumentar os gastos militares que podem provocar a maior reviravolta na política econômica da Europa em décadas.

Afrouxando a política monetária pela sexta vez desde junho, o BCE reduziu sua taxa de depósito para 2,5%, em um aceno à desaceleração da inflação e à fraqueza do crescimento, e disse que os juros ainda estão restringindo o crescimento, mesmo que menos do que no passado.

Essa redação sugere que mais cortes nas taxas podem estar por vir, já que o banco há muito tempo declarou que a restrição não é mais necessária, enquanto a inflação, de 2,4% no mês passado, está voltando com segurança para sua meta de 2% este ano.

"A política monetária está se tornando significativamente menos restritiva", disse o BCE em um comunicado, alterando sua orientação anterior de que as taxas continuavam restritivas. "O processo de desinflação está bem encaminhado".

A linguagem sutil significa que outro corte nos juros em abril não é uma certeza, já que alguns argumentam a favor da cautela.

O BCE também reduziu sua previsão de crescimento econômico para 2025 pela quarta vez consecutiva nesta quinta-feira, colocando a expansão em 2025 em apenas 0,9%, apenas um pouco acima do ritmo de 0,7% registrado no ano passado.

Enquanto isso, a inflação foi estimada em 2,3% este ano, acima dos 2,1% registrados há três meses.

"As revisões para baixo (no crescimento) para 2025 e 2026 refletem as exportações mais baixas e a fraqueza contínua no investimento, em parte originada da alta incerteza da política comercial, bem como da incerteza política mais ampla", disse.

Uma guerra comercial com os Estados Unidos está se aproximando e as empresas já estão retendo seus investimentos, aguardando clareza sobre as medidas a serem direcionadas à União Europeia e como as tarifas impostas a outros países poderiam redirecionar os fluxos comerciais.

Enquanto isso, a Alemanha e a Comissão Europeia anunciaram mudanças transformadoras nas regras fiscais para aumentar os gastos com defesa e infraestrutura, em parte para substituir o apoio dos EUA à Ucrânia - uma mudança que pode afetar o crescimento por anos.