BCE prevê inflação maior e crescimento menor na zona do euro em 2025

O Banco Central Europeu (BCE) elevou nesta quinta-feira, 6, sua projeção para a inflação ao consumidor (CPI, pela sigla em inglês) da zona do euro em 2025, de 2,1% para 2,3%. A meta oficial de inflação do BCE no médio prazo é de 2%.

Em comunicado sobre decisão de juros, o BCE detalha que manteve sua previsão para a inflação de 2026, em 1,9%, mas cortou a estimativa para 2027, de 2,1% para 2%.

Para o núcleo do CPI, que exclui preços de energia e alimentos, o BCE prevê taxas de 2,2% em 2025, 2% em 2026 e 1,9% em 2027.

Em relação à perspectiva de crescimento, o BCE agora espera que o Produto Interno Bruto (PIB) do bloco avance 0,9% este ano e 1,2% em 2026. As projeções anteriores, publicadas em dezembro, eram de altas de 1,1% em 2025 e de 1,4% no próximo ano.