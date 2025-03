Após pedir voto de confiança do Parlamento, premiê português minimiza crise política

Envolvido em um escândalo de suposto conflito de interesses e sob pressão da oposição, o primeiro-ministro de direita de Portugal, Luís Montenegro, pode enfrentar eleições em maio, apenas um ano depois de chegar ao poder. O foco da polêmica é uma empresa de serviços de sua esposa e filhos, que tem contratos com diversas companhias privadas, entre elas a Solverde - grupo de hotéis e cassinos cuja atividade está sujeita a concessões outorgadas pelo Estado.

O grupo revelou na quarta-feira que rescindiu o contrato e Montenegro, 52 anos, anunciou que o negócio da família agora seria de propriedade e administrado exclusivamente por seus filhos, depois que sua esposa vendeu suas ações para eles. Mas a medida pode ter ocorrido tarde demais, segundo observadores.

O caso, que se soma às revelações sobre possíveis irregularidades na aquisição de um apartamento, levou o primeiro-ministro a enfrentar uma moção de censura apresentada pelos comunistas na quarta-feira (5). O texto denuncia a conivência do poder político e econômico com transações suspeitas.

Embora esta moção não tenha sido aprovada, e apesar da insistência da oposição, que continua a exigir esclarecimentos, o governo aprovou nesta quinta-feira outra moção para pedir a confiança do Parlamento, onde não tem maioria absoluta. O governo pede aos deputados um "voto de confiança" pela "estabilidade" do país, de acordo com o texto publicado após uma reunião de gabinete nesta manhã.

"Sinto-me plenamente no poder", disse Montenegro ao chegar a Bruxelas, onde participa de uma cúpula dos líderes europeus sobre o conflito na Ucrânia. Há apenas "uma questão política interna a ser resolvida", minimizou o premiê. "Se o Parlamento tem dúvidas sobre a legitimidade do governo", então "a democracia deve funcionar", explicou.

Os socialistas, principal partido da oposição, e o Chega, de extrema-direita, anteciparam que não darão confiança ao governo.

"Imprevisibilidade"

Em caso de votação desfavorável no Parlamento, que poderá ocorrer já na terça-feira (12), o presidente português, o conservador Marcelo Rebelo de Sousa, indicou que estuda "todos os cenários", incluindo o de eleições legislativas antecipadas. O pleito poderia se realizar em "11 ou 18 de maio", disse o presidente.

"Temos que agir rapidamente" para "minimizar as consequências" desta situação, sublinhou o chefe de Estado, que tem o poder de dissolver o Parlamento e convocar eleições. Antes de tomar uma decisão, ele deve ouvir as partes e convocar o Conselho de Estado, órgão consultivo formado pelas principais figuras políticas do país.

Esta situação conduz a uma "certa imprevisibilidade", o que "não é bom para a estabilidade econômica e política" de Portugal, explicou à AFP a cientista política Paula Espírito Santo, da Universidade de Lisboa.

O presidente "de certa forma antecipou um desfecho que talvez seja sua própria interpretação" desta crise política, mas ainda tem a possibilidade de "pedir para o governo escolher outra personalidade para substituir o atual primeiro-ministro, sem que isso implique a dissolução da Assembleia", ressaltou Espírito Santo.

Premiê demorou a se explicar

Na quinta-feira, o jornal Público lamentou, em editorial, que o Montenegro tenha demorado a se explicar e não tenha visto "um problema político em ter participação em uma empresa" sob contrato com "uma empresa privada com a qual o Estado faz negócios".

Para a oposição, o chefe de governo é o único responsável por esta crise. A chefe do grupo parlamentar socialista, Alexandra Leitão, afirmou que Montenegro preferiu eleições "em vez de fornecer mais esclarecimentos".

Para Hugo Soares, presidente do grupo parlamentar do Partido Social Democrata (PSD, centro-direita), os socialistas "buscam trapaças políticas e apodrecimento do governo". O aliado esclareceu que, se o governo for derrubado, Montenegro será novamente candidato ao cargo de primeiro-ministro.

O primeiro-ministro assumiu o cargo em março de 2024, sucedendo António Costa, chefe de Governo socialista que renunciou em novembro de 2023 em meio a uma investigação sobre suposto tráfico de influência. Costa, que sempre negou qualquer irregularidade, tornou-se presidente do Conselho Europeu em junho de 2024.

Com informações da AFP

Leia tambémPortugal quer restringir acesso à saúde pública para imigrantes; brasileiros podem ser afetados