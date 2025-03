Alta incerteza traz dificuldades para a zona do euro, afirma presidente do BCE

A presidente do Banco Central Europeu (BCE), Christine Lagarde, destacou nesta quinta-feira, 6, os desafios enfrentados pela zona do euro diante de um cenário global marcado por incertezas e tensões geopolíticas. Durante coletiva de imprensa após divulgação de decisão do BCE de cortar os juros em 25 pontos-base, Lagarde afirmou que "a alta incerteza traz dificuldades para a zona do euro", ressaltando que guerras e conflitos comerciais continuam a ser grandes fontes de instabilidade.

A dirigente também alertou para os riscos de uma possível depreciação do euro, que pode ocorrer com a escalada de tensões comerciais.

Lagarde criticou ainda a possível imposição de tarifas pelos EUA, destacando que "tarifas não são boas e têm impacto líquido negativo", e que "a escalada em tensões comerciais vai enfraquecer a economia global". Por outro lado, ela destacou que, "sem tarifas, as exportações devem se beneficiar com a demanda global".

"Potencial retaliação às tarifas poderia reduzir investimentos", afirmou a dirigente, reforçando que medidas protecionistas tendem a gerar impactos negativos para a economia global. A presidente do BCE reiterou que, embora os gastos com defesa possam trazer benefícios para o crescimento econômico da UE, é necessário monitorar seus efeitos colaterais. "Aumento em gastos com defesa na UE poderia ajudar o crescimento", disse, mas alertou que esses investimentos também podem pressionar os preços. "Gastos com defesa também podem aumentar a inflação no continente", completou.

Lagarde ainda enfatizou que a crise climática representa um desafio adicional, e "pode aumentar os preços de alimentos mais do que o esperado".