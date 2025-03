Ações de Hong Kong e China fecham em alta com impulso de tecnologia

Por Jiaxing Li

HONG KONG (Reuters) - As ações de Hong Kong subiram para uma nova máxima de três anos nesta quinta-feira, lideradas por ações de tecnologia, já que os investidores continuaram a optar por ações de inteligência artificial e receberam bem as novas medidas de suporte.

No fechamento, o índice Hang Seng, de Hong Kong, subiu 3,29%, atingindo o maior valor desde fevereiro de 2022. O índice de tecnologia do Hang Seng teve alta de 5,4% depois de atingir brevemente seu ponto mais forte desde o final de 2021.

O Alibaba disparou 8,4%, atingindo uma máxima desde o final de 2021, após o lançamento de um novo modelo de IA que a empresa disse estar no mesmo nível do R1 da DeepSeek, sucesso global.

Os ganhos se estenderam para o final da sessão após uma coletiva de imprensa conjunta organizada pelas principais autoridades do banco central da China, reguladores de mercado e outros, que prometeram mais apoio à economia e aos mercados.

O índice de Xangai teve alta de 1,17%, enquanto o índice CSI300, que reúne as maiores companhias listadas em Xangai e Shenzhen, avançou 1,38%.

Liderando os ganhos onshore, o subíndice do setor de chips subiu 4% e o setor de bens de consumo básicos avançou 1,9%.

Apesar do pacote fiscal moderado anunciado no Congresso Nacional do Povo, a reunião parlamentar anual da China, a mensagem de foco na inovação tecnológica e no consumo foi especialmente encorajadora e deve ajudar a sustentar o impulso do mercado, disse Laura Wang, estrategista do Morgan Stanley.

. Em TÓQUIO, o índice Nikkei avançou 0,77%, a 37.704 pontos.

. Em HONG KONG, o índice HANG SENG subiu 3,29%, a 24.369 pontos.

. Em XANGAI, o índice SSEC ganhou 1,17%, a 3.381 pontos.

. O índice CSI300, que reúne as maiores companhias listadas em XANGAI e SHENZHEN, avançou 1,38%, a 3.956 pontos.

. Em SEUL, o índice KOSPI teve valorização de 0,70%, a 2.576 pontos.

. Em TAIWAN, o índice TAIEX registrou baixa de 0,68%, a 22.715 pontos.

. Em CINGAPURA, o índice STRAITS TIMES valorizou-se 0,48%, a 3.917 pontos.

. Em SYDNEY o índice S&P/ASX 200 recuou 0,57%, a 8.094 pontos.