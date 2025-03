Quinta onda de calor atinge Brasil e traz recordes de temperatura em SP

A região Centro-Sul do Brasil está recebendo a quinta onda de calor do ano desde os primeiros dias de março, com previsão de temperaturas acima da média para a época. Foliões que forem curtir blocos pós-Carnaval nos estados desta região podem enfrentar temperaturas de até 32ºC.

Previsão para os próximos dias

Temperaturas devem ficar de 5ºC a 7ºC acima da média. Mato Grosso do Sul, São Paulo, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul serão os estados mais atingidos pelo calor, de acordo com a Climatempo.

Calorão deve permanecer até domingo (9). Ainda de acordo com a Climatempo, a chegada de uma frente fria no Rio Grande do Sul pode enfraquecer o bloqueio atmosférico causador da onda de calor no país.

Termômetros passarão facilmente dos 30ºC nas regiões afetadas pela onda de calor. Estados do Sudeste e Sul, como São Paulo, Rio de Janeiro e Santa Catarina chegarão até 32ºC, e continuarão com médias bem acima do comum para março. Já no Mato Grosso do Sul, os termômetros podem apontar até 36ºC.

Chuvas não estão previstas, mas exigem atenção na região Norte do país. As "águas de março" devem vir mais para o final do mês e prometem ser abaixo da média no Sul e Sudeste, que apresentarão poucas chuvas. A manutenção da ZCIT (Zona de Convergência Intertropical) deve levá-las para a faixa norte do Nordeste, entre os estados do Maranhão, Rio Grande do Norte e a Paraíba, que podem ter chuvas de 30 a 60 milímetros, além de ventos de até 60 a 100 km/h, o que é considerado acima da média para março e abril. Há alertas de chuvas intensas emitidos pelo Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia).

São Paulo com recorde de temperatura

Cidade de São Paulo registrou recorde de temperatura para um dia de março desde 1943. A máxima de 34,8ºC no domingo (2) foi medida pelo Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia), na estação meteorológica convencional do Mirante de Santana, na zona norte da capital.

Domingo (2) também foi o mais quente do ano na cidade. O último recorde teria sido de 17 de fevereiro, quando os termômetros marcaram 34,3ºC.

Temperatura em São Paulo deve continuar entre 30ºC e 32ºC até domingo (9). De acordo com a Climatempo, não são esperados novos recordes. Também não há previsão de chuvas generalizadas, apenas pequenas pancadas isoladas no fim de tarde.

Litoral paulista também terá temperaturas mais amenas. O previsto para diversas cidades da região, como Santos e Praia Grande, no litoral sul, além de Ubatuba e Bertioga, no litoral norte, deve ser de até 29ºC, com nuvens.

*Com informações do Estadão