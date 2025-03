Wall St sobe após pesquisa sobre setor de serviços dos EUA

(Reuters) - Os principais índices de Wall Street subiam nesta quarta-feira, depois que dados do setor de serviços melhores do que o esperado dissiparam preocupações com a economia dos Estados Unidos, enquanto os investidores aguardam uma possível abordagem mais branda do presidente Donald Trump em relação a tarifas.

Uma pesquisa do Instituto de Gestão de Fornecimento (ISM) mostrou que a atividade do setor de serviços, que constitui uma grande parte da economia dos EUA, ficou no território de expansão em 53,5, acima da expectativa de 52,6. Mas um aumento no preço dos insumos de serviços atenuou o otimismo.

Os investidores também estão monitorando as notícias em relação a tarifas. O secretário de Comércio dos EUA, Howard Lutnick, disse que Trump está considerando conceder algum alívio na importação de itens como carros e autopeças que cumprem o acordo de livre comércio entre EUA, México e Canadá.

As falas foram feitas depois que Trump intensificou a guerra comercial global na terça-feira, quando impôs tarifas de 25% sobre Canadá e México, citando controles ineficazes nas fronteiras.

O anúncio sobre as tarifas é esperado para esta quarta-feira.

A Ford subia 3,2%, a General Motors ganhava 4,8% e a Tesla avançava 1,8%, depois de registrarem quedas acentuadas na sessão anterior.

O Dow Jones subia 0,42%, a 42.698,84 pontos. O S&P 500 tinha alta de 0,21%, a 5.790,40 pontos, enquanto o Nasdaq Composite avançava 0,27%, a 18.334,76 pontos.

As ações de materiais lideravam os ganhos entre os 11 setores do S&P 500, com um aumento de 2%, acompanhando os preços mais altos dos metais, enquanto as ações de energia caíam 1,9%.

Wall Street, no entanto, abriu estável depois que dados do relatório ADP mostraram que a criação de vagas no setor privado dos EUA aumentou no menor ritmo em sete meses em fevereiro.

(Reportagem de Johann M Cherian e Sukriti Gupta em Bengaluru)