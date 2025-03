TV quebrou? Confira quando vale a pena consertar e quando é melhor trocar

Quando surge algum defeito na TV, a dúvida é sempre a mesma: será que é melhor consertar ou comprar uma nova?

Alguns critérios ajudam a definir se o conserto realmente vale a pena. E o Guia de Compras UOL te ajuda a fazer essa conta.

Quando vale consertar?

O reparo só vale a pena se não ultrapassar 50% do valor de uma TV nova de mesmo tamanho e padrão. Se o televisor for mais antigo, com dez anos de uso e sem opção de acesso à internet, por exemplo, considere até menos: de 30% a 40%, por conta da defasagem tecnológica.

Tem ainda um agravante: a falta de peças para TVs com mais de cinco anos de uso, período médio de vida útil do aparelho. É que só durante esse período os fabricantes são obrigados a fornecer componentes de reposição, segundo o Código de Defesa do Consumidor.

Defeitos mais comuns

Placa principal: responsável pelo funcionamento do aparelho, pode queimar devido a variações de tensão.

LEDs da tela: se a TV tem som, mas a imagem não aparece ou tem manchas escuras, o problema pode estar nos LEDs.

Painel: defeitos no display podem gerar listras verticais ou horizontais na tela, sendo um dos consertos mais caros.

Se o consumidor escuta o som, mas a imagem não aparece ou surge com manchas escuras, o problema deve estar nos LEDs que iluminam a tela. Nesse caso, o ideal é adquirir um kit completo e trocar todos os LEDs, e não apenas os que queimaram, porque os demais também encontram em fase adiantada de desgaste.

Rubem Oliveira, técnico que atua há 40 anos no ramo em Porto Alegre (RS)

Quando a TV não liga ou algumas conexões, como as entradas HDMI, param de funcionar, é provável que você tenha que trocar a placa principal ou a placa da fonte.

Para aumentar a segurança, a dica é ligar sempre seus equipamentos a um filtro de linha.

João Fernandes, que atua no setor de assistência técnica em São Paulo há 30 anos

Segundo os técnicos, TVs mais simples e baratas tendem a quebrar mais, porque utilizam componentes de baixo custo e qualidade inferior. Os preços dos reparos variam de acordo com o modelo, a marca e o tamanho da tela.

"Hoje, o custo médio para consertar um televisor de 32 a 43 polegadas é de R$ 350 a R$ 700", afirma Fernandes. "No caso de telas maiores, de 46 a 55 polegadas, os valores variam de R$ 550 a R$ 1.450."

Como escolher uma TV nova

Existem consertos que não valem a pena, principalmente por causa do custo elevado. É o caso da troca do painel ou do display, outro defeito comum e que resulta em listras ou faixas na tela, tanto na vertical como na horizontal. Se esse for o problema do seu televisor, melhor desistir e começar a pesquisar a compra de um novo.

Na hora de escolher, verifique se dá para comprar uma TV maior do que a atual. Hoje, a grande maioria dos modelos a partir de 50 polegadas, por exemplo, já é 4K.

As vantagens são muitas, como o maior detalhamento, nitidez e profundidade da imagem, principalmente para ver filmes, séries e jogos de futebol com essa resolução.

Na contramão dos avanços tecnológicos, quase todas as TVs de 32 polegadas costumam oferecer resolução HD, inferior à dos canais da TV aberta. Isso pode prejudicar a qualidade da imagem quando se chega mais perto da tela.

Dica: modelos mais baratos podem não ter acesso à internet, o que os impede de serem Smart TVs. Se possível, escolha um modelo com comandos de voz no controle remoto para facilitar a navegação nos serviços de streaming.

Modelo S5400AF;

Resolução Full-HD, pouco comum nesta faixa de preço;

Sistema operacional Android, com boa variedade de aplicativos;

Duas entradas HDMI, Chromecast integrado e conectividade Bluetooth;

Controle remoto com comando de voz (Google Assistente).

Modelo 32LR65;

Resolução HD;

Sistema operacional webOS, com boa variedade de aplicativos;

Duas entradas HDMI, HDR10 e conectividade Bluetooth.

Controle remoto com comandos de voz precisa ser adquirido separadamente.

Modelo 32T4300;

Resolução HD;

Sistema operacional Tizen, com boa variedade de aplicativos;

Duas entradas HDMI e HDR.

Não oferece comandos de voz, nem conectividade Bluetooth.

Modelo PTV40E3ERSGB;

Resolução Full-HD, a mesma dos canais abertos;

Sistema operacional Roku TV, que é simples e fácil de usar.

Três entradas HDMI e processador Quad Core (com mais velocidade e performance);

Comando de voz pelo aplicativo de celular.

Modelo 6909/78;

Resolução Full-HD, a mesma dos canais abertos;

Roda o sistema operacional Google TV, evolução do Android, e vem com Chromecast integrado;

Duas entradas HDMI, HDR10 e conectividade Bluetooth;

Controle remoto com comando de voz (Google Assistente).

